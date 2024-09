Zverev derribó a Tiafoe y estiró la definición de la Laver Cup al último partido en Berlín

El alemán Alexander Zverev mantuvo con vida a Europa en la Laver Cup al remontar al estadounidense Frances Tiafoe y enviar la definición del título a un último partido de singles.

Tras dos horas y 34 minutos de partido, el germano, número 2 del mundo, venció al estadounidense (16°) con parciales de 6-7 (5), 7-5 y 10-5.

La escuadra del Mundo estaba a un triunfo de llevarse la corona, sin embargo, Zverev remó con todo para sumar tres puntos vitales y recortar distancia con la cuenta 10-11.

"Sascha" tuvo una oportunidad de quiebre en el set inicial, pero Tiafoe logró sortear el break point con éxito y se quedó con el desempate de la manga, que no tuvo servicios rotos.

Tiafoe estuvo a punto de quebrar en el segundo capítulo para encaminarse al triunfo. Para su lamento, Zverev no sólo salió airoso del break point en contra, sino que además quebró para tomar la delantera.

El cierre del segundo set fue vibrante, con un Tiafoe que vendió caro el último game. Ya en el final, con formato de super tie break, Zverev supo golpear y festejó con todo.

Never say die.



Alexander Zverev keeps Team Europe in the hunt.#LaverCup pic.twitter.com/QuYPYsse8u