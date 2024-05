Iga Swiatek conquistó el WTA 1.000 de Roma a costa de Aryna Sabalenka

En el Foro Itálico, la polaca Iga Swiatek (1ª WTA) logró un sólido triunfo frente a la bielorrusa Aryna Sabalenka (2ª) en dos sets para quedarse con el título en el Abierto de Roma.

En una hora y 29 minutos de juego, Swiatek selló el campeonato con parciales de 6-2 y 6-3, siendo su octavo festejo frente a Sabalenka en el historial de 11 duelos entre ellas.

"Estoy muy contenta de haber jugado con tanta consistencia tanto tiempo. Este torneo está siendo mejor y mejor cada año. Si vuelvo a ganar espero que haya tiramisú aquí dentro (del trofeo), aunque hoy comeré bastante", señaló una sonriente Iga tras el partido.

"Hopefully if I win next time, there's going to be a tiramisu here. I'm still waiting." 😂@iga_swiatek | #IBI24 pic.twitter.com/ako83JUxja