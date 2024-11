[VIDEO] Iga Swiatek vivió difícil momento por desconocimientos de las reglas de las Finales

Un vídeo en el que la tenista polaca Iga Swiatek muestra su desconocimiento de las reglas de clasificación en las finales WTA de Riad se hizo viral en las redes sociales, en mayor medida que su propia eliminación del torneo.

Swiatek derrotó este jueves por un aplastante 6-1 y 6-0 a la rusa Daria Kasatkina en la última jornada de la fase de grupos.

Cuando entró en ese partido, la numero 2 del mundo pensaba que para pasar a semifinales tenía que ganar a Kasatkina y esperar que, en el siguiente turno, la estadounidense Coco Gauff (ya clasificada) derrotase a la checa Barbora Krejcikova, también con opciones.

Pero durante la madrugada anterior la WTA corrigió las distintas combinaciones que deberían darse para la clasificación de una u otra jugadora. La clave estuvo en la condición de suplente de Kasatkina, que entró a mitad de torneo por la norteamericana Jessica Pegula, lesionada.

Esa condición de suplente hacía que el resultado del partido de Kasatkina no se tuviese en cuenta para romper los desempates. Por tanto, el choque entre la polaca y la rusa era indiferente: ganado o perdiendo, Swiatek dependía de que Gauff ganase a Krejcikova para pasar a semifinales.

Iga Swiatek's reaction when she found out that her result had no bearing on her chances to qualify for the semi-finals in Riyadh 😂😂#WTAFinals pic.twitter.com/cWWEBFSVVs