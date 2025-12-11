Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago19.1°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes

[VIDEO] Coquimbo Unido dedicó emotivo video de despedida a Esteban "Chino" González

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El homenaje fue acompañado de la canción "No Es Mi Despedida" de Natalia Oreiro.

[VIDEO] Coquimbo Unido dedicó emotivo video de despedida a Esteban
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Después de que Querétaro oficializase a Esteban González como su nuevo técnico, en Coquimbo Unido compartieron un emotivo video para agradecer al entrenador por la histórica campaña que los llevó a coronarse en la Liga de Primera.

En el registro, se ve al "Chino" llorando en una oficina para luego hacer una transición hacia los festejos del título, todo bajo la canción "No Es Mi Despedida" de Natalia Oreiro.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada