Chile logró importante cuarto lugar en la Copa Panamericana de Voleibol femenino sub 23

El Team Chile de Vóleibol Femenino Sub 23 logró un importante cuarto lugar en la Copa Panamericana celebrada en la ciudad mexicana de Veracruz.

El equipo nacional cayó ante las locales por un marcador de 3-1 (20-25, 25-23, 25-15 y 25-13), cerrando una buena participación en el torneo internacional y reafirmando el buen momento en este deporte.

En su gran mayoría, el equipo estaba formado por jugadoras Sub 21 y Sub 19, que no tuvieron problemas en representar de buena manera a nuestro país.