Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago28.0°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Voleibol | Voleibol playa

"Siempre sí": Esteban Grimalt y Trinidad de la Noi se casarán

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La pareja celebró ante sus seguidores la decisión de contraer matrimonio.

 @trinidaddelanoi (Instagram)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A través de redes sociales, el voleibolista nacional Esteban Grimalt y la modelo Trinidad de la Noi anunciaron que van a contraer matrimonio, tras aproximadamente año y medio de relación.

De la Noi mostró su anillo de compromiso junto al mensaje "SIEMPRE SI!!!" en Instagram, acompañada de Grimalt, con quien actualmente comparte vacaciones en San Pedro de Atacama.

Así, Grimalt se casará por priemra vez, mientras De la Noi tendrá su segundo matrimonio, luego de su relación con el ingeniero civil Cristóbal González (2021-2024).

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada