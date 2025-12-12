"Siempre sí": Esteban Grimalt y Trinidad de la Noi se casarán

A través de redes sociales, el voleibolista nacional Esteban Grimalt y la modelo Trinidad de la Noi anunciaron que van a contraer matrimonio, tras aproximadamente año y medio de relación.

De la Noi mostró su anillo de compromiso junto al mensaje "SIEMPRE SI!!!" en Instagram, acompañada de Grimalt, con quien actualmente comparte vacaciones en San Pedro de Atacama.

Así, Grimalt se casará por priemra vez, mientras De la Noi tendrá su segundo matrimonio, luego de su relación con el ingeniero civil Cristóbal González (2021-2024).