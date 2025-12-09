Presidente Boric nominó a Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central

El Presidente Gabriel Boric nominó este martes a Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central en reemplazo de Stephany-Griffith Jones, quien concluirá su período en ese cargo el próximo 24 de diciembre de 2025.

Según afirmaron desde el Gobierno, la decisión se basa en una revisión exhaustiva de la trayectoria del economista, destacando su "currículum intachable" y una vasta experiencia en diversos ámbitos.

"Kevin Cowan es un economista con una trayectoria destacada y un profundo conocimiento del Banco Central y sus diversas tareas", afirmó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que también subrayó la importancia de la aprobación parlamentaria para esta designación.

"Esperamos que, luego de la necesaria evaluación, su nombre sea aprobado por el Senado y así su experiencia y profesionalismo aporten significativamente al Consejo y a la estabilidad macroeconómica del país", puntualizó el secretario de Estado.

"Es un gran honor ser nominado para un puesto de tanta relevancia"

La decisión fue abordada por el propio Cowan, quien agradeció al Mandatario y al ministro Grau "por la confianza depositada en mí para este nombramiento".

"Es para mí un gran honor ser nominado para un puesto de tanta relevancia para el funcionamiento de nuestra economía y sistema financiero como es el de consejero del Banco Central", dijo el profesional.

La designación del Ejecutivo ahora pasará al Congreso, donde Cowan deberá exponer ante la Comisión de Hacienda y obtener la ratificación por mayoría simple de la Sala del Senado. (FOTO: ATON/referencial)

Cowan es ingeniero comercial con mención en economía. Su experiencia incluye una destacada trayectoria en ámbitos académicos, públicos y financieros.

Desde el Ejecutivo resaltaron también su rol como asesor del ministro del Ministerio de Hacienda, gerente de la división de política financiera del Banco Central de Chile, director ejecutivo del BID y presidente del Comité Financiero, entre otras importantes posiciones.

Trámite legislativo

Para concretar la designación, el Presidente de la República enviará un oficio al presidente del Senado solicitando el acuerdo correspondiente. Posteriormente, el nominado deberá exponer ante la Comisión de Hacienda del Senado, instancia donde los parlamentarios formulan preguntas y evalúan su idoneidad.

Finalmente, la Sala deberá pronunciarse y aprobar la nominación por mayoría simple. Una vez otorgado el acuerdo del Senado, se procederá a la dictación del decreto supremo que designa oficialmente al nuevo consejero.