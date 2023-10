"Somos un bochorno": Críticas por stand chileno en feria de turismo en Francia

Un chaparrón de críticas al Gobierno produjo la viralización de un video que mostraba un sencillo stand de viajes en Chile en la principal feria de turismo de Francia, IFTM Top Resa, que se celebra en París hasta este jueves y que está dedicada únicamente a un público profesional.

En medio de un debate en la red social X (antiguo Twitter) sobre la exclusión de Chile como sede para el Mundial de 2030, una chilena que acudió al evento en la capital gala compartió un video en el que compara los coloridos puestos de naciones de la región como Perú, Colombia, Guatemala, Republica Domincana y Argentina con el de Chile, que estaba pintado de gris y coronado con un simple cartel que decía Chili.

"Somos un bochorno en todo el mundo", lamentó la mujer.

Mira el stand de Chile en la Feria Mundial de Turismo en París. Somos un bochorno en todo el mundo:#IFTM Top Resa París pic.twitter.com/FEsx7Eg810 — F®️ancisca Aldunate (@aldunatefran) October 4, 2023

RESPUESTA DE SERNATUR

A raíz del revuelo que provocó el video, el director nacional de Sernatur, Cristobal Benítez, aclaró que "no se trata de un stand oficial de Chile, sino que un esfuerzo privado de las empresas privadas Cruceros Australis y Viva Latina Tours, quienes han estado presentes en el mercado francés durante años".

El funcionario señaló que "el Plan de Marketing de Chile se valida mediante junto al consejo consultivo público-privado", en función de un calendario global de ferias disponibles en los mercados priorizados.

Destacó, asimismo, que en 2023 Chile estará marcando presencia en 20 ferias internacionales.

"Nuestra última participación en la feria Top Resa en Francia fue en 2019, oportunidad en que asistimos con un stand junto a coexpositores chilenos. Esta es una feria dirigida al canal comercial, por lo tanto, la decisión de participar se revisa anualmente junto al consejo consultivo", explicó Benítez.

"Que este año no se participara en esta feria no quiere decir que el mercado francés no lo estemos abordando; estamos realizando distintas acciones, como acciones de capacitación al trade, campañas cooperadas con operadores, entre otras muchas otras", añadió.

Posteriormente, en diálogo con El Diario de Cooperativa, el director de Sernatur remarcó que "las ferias son privadas e independiente de que hay un stand de un país cualquier privado puede comprar un espacio en esa feria".

"El problema en particular creo que es que se hubiera identificado como si fuera el stand de Chile, que dijera Chile arriba, siendo que es un stand que estaba vendiendo un producto específico", planteó Benítez.

El funcionario resaltó que "hemos hecho un rediseño de los stands de Chile que ha sido muy exitoso. Acabamos de terminar la feria FIT de Buenos Aires, con una participación bastante masiva de empresarios chilenos y donde tuvimos un stand que acogió todas las observaciones que nos habían pedido incorporar desde la industria: más temas identitarios, mejor manejo de espacio interno. Esa es la primera feria en la cual mostramos el nuevo stand de Chile y tuvo una muy buena recepción (...) Eso va a ser stand para todas las ferias que tenemos planificadas participar como Chile".

"Sí queremos tratar de coordinar con privados que participan en las ferias que al menos, si van a ir a una feria que no está en el radar de nuestro plan de marketing, vayan con la Marca Chile y con el diseño de stand que estamos haciendo, pero eso tiene un costo adicional para ellos", apuntó.

OFICIO A GRAU

Desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper anunció el envío de un oficio al ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, por el episodio.

"Durante estos días está desarrollándose el Salón profesional de turismo IFTM TOP RESA en París, conocido por ser el salón turístico más grande de Europa, que ayuda a operadores del rubro turístico para ofrecer destinos a sus clientes. En años anteriores, el pabellón de Chile ha contado con la participación en la organización por parte de Sernatur. Sin embargo, en redes sociales se ha difundido el 'stand' de nuestro país para este año, que está conformado por empresas privadas y con una diferencia considerable respecto a otros países de la región. Por tanto, solicito se informe si Sernatur participó en la organización del pabellón chileno de este año y en caso de no haber concurrido, explicar las razones que fundaron dicha decisión", dice el documento.

Consultado al respecto en Cooperativa, el director de Sernatur rebatió al diputado Schalper: "No es cierto (que IFTM Top Resa de París) sea la principal feria de Europa", aseveró, señalando que el mayor salón del viejo continente es Fitur, que se realiza anualmente en España.

El parlamento comunicó que también solicitará una sesión especial con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja para abordar este asunto.