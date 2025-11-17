En medio del paro de los pilotos de Latam, Juan Ignacio Contardo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, detalló en Una Nueva Mañana las opciones que tienen los pasajeros que han visto sus vuelos afectados por esta movilización.

El experto explicó que cuando las aerolíneas incurren en "denegación de embarque", el consumidor tienes tres opciones: Embarcar en el siguiente vuelo, pedir un reembolso del dinero gastado o en el caso de que su vuelo tenga una escala, regresar al punto de partida.

Si es que no recibe una respuesta satisfactoria, el afectado puede recurrir a la Ley de Protección al Consumidor, que lleva a un proceso más extenso, similar a lo ocurrido en el ámbito judicial.

