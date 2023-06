"Engaña al público": Calvin Klein se querella contra Hites por importación de miles de bóxers falsificados

La marca Calvin Klein se querelló contra la empresa Hites luego de que el Servicio Nacional de Aduanas San Antonio detectara en el recinto portuario de DP World una importación de 17.968 bóxers falsos "que reproducen diseños característicos de las marcas de mi representada".

La acción judicial persigue el delito de "falsificación y uso indebido de marca registrada, cometido con fines comerciales en perjuicio de mis representados", indica el documento, donde se precisa que la suspensión del despacho se produjo el 1 de junio, constatando un valor aduanero de 54 millones de pesos.

La determinación de falsedad, dice la querella, se estableció en base a que "las etiquetas indicadas no son congruentes con las que vienen adosadas en los productos originales", "los paquetes (cajas) que contienen las prendas, sólo comparten la imagen de la persona en su frontis, sin embargo, el resto de la información no corresponde", y "la tipografía utilizada en las etiquetas y logotipos no es la que se utiliza regularmente" y "las costuras de los bóxers son desordenadas, con malas terminaciones y desprolijas".

"En otras palabras, la sola apariencia de los productos nos hace presumir que dichas características no son congruentes con la manufactura oficial y autorizada de productos de marca, Calvin Klein Trademark Trust, por consiguiente, los bóxers poseen pequeños detalles, pero evidentes que, nos permiten descubrir de inmediato que se trata de producción no autorizada por mi representada, conteniendo sus marcas y formando parte del prestigio de sus líneas", sostiene el libelo.

El documento agrega que "dada la cantidad que se trata (17.968 unidades) estos productos, claro está que se comercializarán en las tiendas de la empresa querellada, engañando al público consumidor o a quienes pretenden comprar productos de marca".

En consecuencia, la querella pide que se le dé orden de investigar a la Brigada de Delitos Portuarios de la PDI, que se incaute y retengan las mercaderías falsas, que se oficie al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, entre otras diligencias.

De esta manera, el Juzgado de Garantía de San Antonio declaró admisible la querella, por lo que ordenó que sea remitida al Ministerio Público.