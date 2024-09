Agostini tras "dramática" proyección de crecimiento: Uno quisiera un sistema político más a la altura

En El Primer Café, el economista Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y exvicepresidente de la Empresa Nacional de Minería (Enami), calificó este jueves como "una mala noticia" el Informe de Política Monetaria (IPoM) publicado en la víspera por el Banco Central, que redujo aún más la proyección de crecimiento de largo plazo para Chile.

En uno de los recuadros que son parte del documento, el instituto emisor recortó en una décima su proyección de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) tendencial, a un 1,8% para el lapso 2025-2034.

"Es bien preocupante. A mí eso me parece una mala noticia. Más allá de que no sea tan nueva, sigue siendo mala y las palabras de la presidenta del Banco Central (Rossana Costa) a mí me parecieron bien dramáticas y pone el énfasis donde debe estar", dijo Agostini.

Costa advirtió ayer en el Senado que "crecer a las tasas de mediano plazo que proyectamos no permite, seguramente, satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones".

"Ese es el tema más de fondo, es el de largo plazo, es el que más importa y es una mala noticia", remarcó Agostini.

El economista indicó, frente a este panorama, que "uno quisiera un sistema político que esté más a la altura de poder procesar todas estas demandas y con diseños de políticas públicas de más largo plazo, pero desde fuera se ve difícil, en el sentido de que la discusión es poco técnica, hay mucho de no llegar a acuerdos. Es difícil, son muchos partidos, ninguno tiene mayoría, y lo que uno ve es que se avanza poco".

"A mi parece preocupante tener un Congreso que no es capaz de procesar de alguna forma estas demandas", añadió, y compartió una experiencia personal para ejemplificarlo: "Hay algo también como de desprestigio ante el Congreso. Cuando yo he ido a presentar algunos temas, del mundo más técnico, ya por el hecho de ser técnico (se adopta una actitud de que) 'no hay que escucharlo, no hay que hacerle caso, está mal'", afirmó.

Consultado por el balance que hizo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que señaló ayer que el informe del Central fue "positivo" porque "fortalece las expectativas de un crecimiento por sobre el ritmo de crecimiento tendencial este año (2,5%) y el próximo", el académico atribuyó esta declaración a su "rol".

"El rol del ministro de Hacienda afecta a las expectativas en la economía y nunca hemos visto ningún ministro de Hacienda, de ningún Gobierno, ante ningún dato, diciendo 'esto dramático', 'esto es terrible', 'qué vamos a hacer', porque afecta a las expectativas (...) Todos los ministros de Hacienda tratan de buscar el pedacito de lado que tiene la buena noticia para resaltar eso y bajar lo otro. Es parte de su pega", sostuvo.