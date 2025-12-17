Banco Central destacó rápida caída de la inflación: Meta del 3% podría cumplirse a inicios de 2026
En su último IPoM, el ente emisor elevó el rango de crecimiento del país para el próximo año a entre un 2 y 3 por ciento.
El Banco Central publicó este miércoles su Informe de Política Monetaria (IPoM), en que destacan la rápida caída de la inflación en los últimos meses, con lo que se llegaría a la meta del 3 por ciento durante el primer trimestre de 2026.
De acuerdo al documento, la inflación a diciembre se encuentra en un 3,6 por ciento, por lo que "se encamina a alcanzar la meta de 3 por ciento en los próximos meses. En noviembre, la variación anual del IPC total y subyacente fue de 3,4 %, frente a valores cercanos a 4 por ciento en agosto. Las expectativas de inflación a plazos más cortos también han disminuido, mientras a dos años permanecen alineadas con la meta".
Sobre el crecimiento económico, la entidad subió el rango de crecimiento del país para el próximo año del 1,75-2,75 por ciento del informe anterior a un 2-3 por ciento.
"Para 2027, el rango se mantiene entre 1,5 y 2,5%, en línea con el crecimiento de tendencia de la economía. Las proyecciones de crecimiento han ido aumentando sostenidamente durante 2025 -sobre todo para los rubros no mineros-, en la medida que el panorama global ha sido resiliente y la inversión local más dinámica que lo previsto, especialmente en los rubros de minería y energía", precisaron.