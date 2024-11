Espacio Público ante estancamiento económico: "Ha faltado más audacia"

El presidente ejecutivo del centro de estudios Espacio Público, Patricio Domínguez, enfatizó este viernes en Cooperativa la necesidad de cambios estructurales y medidas urgentes para impulsar la inversión y el crecimiento económico en Chile.

Un boletín del "think tank" divulgado esta semana identificó "un problema serio en el crecimiento de nuestras exportaciones, un problema mucho mayor que el identificado a nivel mundial luego de la crisis financiera de 2008".

"Este estancamiento es alarmante porque el sector es fundamental para el crecimiento de una economía emergente, pequeña y abierta al mundo como la chilena", advirtió el informe.

A esto se suma el decepcionante Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) publicado el lunes, que anotó un nulo crecimiento en septiembre en comparación al mismo mes de 2023.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, Domínguez dijo esta tarde que discutir las razones y las soluciones posibles debería ocupar un lugar central en el debate público. "El llamado que hacemos es a pensar bien cuánto de nuestro modelo de crecimiento debería depender de las exportaciones para adelante. También pensar qué factores han influido en esto", señaló el ingeniero civil de la Universidad Católica, máster en Políticas Públicas y doctor en Políticas Públicas de la Universidad de California.

El poco gasto en I+D "está generando impedimentos a futuro"

Una primera explicación al rezago exportador, según Espacio Público, radica en el agotamiento de recursos de simple explotación. "Parte de ese boom exportador que vimos estaba asociado a industrias que se podían desarrollar fácilmente y a la primera etapa de desarrollo de esas industrias. Después se pone más compleja: no es igual de sencillo aumentar la industria una vez que tú explotaste la primera fase productiva, y yo creo que algo de eso puede estar ocurriendo", sostuvo Domínguez, también profesor del departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Católica.

Relacionado con lo anterior, una segunda explicación guarda relación con la capacidad de innovar de la economía chilena.

Un dato de primer orden en esta línea es el gasto en I+D donde Chile invierte aproximadamente 0,35% del PIB, muchísimo menos que el promedio de la OCDE (2,7%) y menos que América Latina (0,6%).

"El indicador más notable es el tema del gasto que tenemos en I+D, que está generando impedimentos para que a futuro podamos encontrar nuevas oportunidades sobre las cuales desarrollar", alertó el investigador.

"No se trata de volver el tiempo atrás"

Un tercer aspecto a considerar, agregó Domínguez, es la dificultad de gestionar nuevos proyectos (los llamados "proyectos greenfield"); por ejemplo, por no poder negociar eficientemente las externalidades asociadas a las iniciativas.

"El entorno es distinto. Hoy día hay una preocupación, por ejemplo, por las comunidades y por el impacto ambiental que tienen los proyectos que es mucho más relevante de lo que era antes, y eso puede, de alguna manera, complejizar el desarrollo de ciertas industrias", apuntó Domínguez.

En esa línea, el presidente de Espacio Público planteó que "nos ha faltado más audacia para poder saber lidiar con un escenario más complejo".

"Aquí no se trata de volver a desarrollar las industrias como se desarrollaron antes. No se trata de volver el tiempo atrás, pero sí de encontrar maneras de poder tener resultados similares a como los teníamos antes (...) Quizás nosotros deberíamos haber sido mucho más audaces en saber innovar y encontrar otras maneras ya sea de producir lo mismo más eficientemente o desarrollar otras industrias. Y yo creo que la capacidad de innovar en nuestra economía no ha respondido quizás de la manera esperada", subrayó.