FMI: Los datos de Chile en 2023 "son más fuertes de lo que esperábamos"

La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, estuvo de visita en Chile durante esta semana y se reunió con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, con quienes se informó, de primera fuente, sobre el escenario económico del país y los desafíos actuales.

Según consignó La Tercera, Gopinath destacó que la economía nacional se ha mostrado más fuerte de lo esperado en 2023.

La número dos del FMI calificó su visita como "buena", ya que le sirvió para "aprender sobre Chile y sobre la ambiciosa agenda de reformas del Gobierno, y también la lucha contra la inflación".

En esa línea, Gopinath aseguró que "Chile es uno de los países que se recuperaron muy fuertemente después de la pandemia. Con una combinación de las políticas de apoyo, y también los retiros de las pensiones, tuvo una muy fuerte recuperación. Ahora, hay, por supuesto, una necesidad de estabilizar la economía, dado que la inflación es muy alta. Y vemos que el Banco Central está haciendo lo correcto, que es subir las tasas de interés con mucha fuerza para señalar que planean mantenerlos a un nivel restrictivo para bajar la inflación".

"(Además) hay una fuerte agenda de reformas por parte del Gobierno. Esperamos que este año, el crecimiento sea más lento que el año pasado dado el endurecimiento de la política económica y la fuerte recuperación que ya se ha producido. Pero el año que viene esperamos que el crecimiento vuelva. Que se recupere un poco más", sostuvo la economista a La Tercera.

Respecto del pronóstico realizado por World Economic Outlook (WEO), en donde se señaló que Chile será el único país de la región que vivirá una recesión este año, la subdirectora del FMI afirmó que "debemos recordar que Chile fue uno de los países de América Latina que, en comparación con otros países de la región, creció muy fuertemente en los últimos dos años."

"Así que es de esperar ver una cierta desaceleración en ese crecimiento. Los datos que hemos visto en los primeros meses de este año son más fuertes de lo que esperábamos. Dependiendo de cómo evolucionen los datos, es cómo vendrá nuestra actualización en julio", añadió la economista.

Sobre las conversaciones de las reformas del Gobierno con Marcel, Gopinath afirmó que "se están pensando muchas cosas. Y toda la idea básica de tener un crecimiento sostenible, con una mayor igualdad social, es muy bienvenida, incluyendo la agenda verde, que es muy importante para el país. Así que creo que los principios generales son muy importantes. Por supuesto, hay que ver los detalles".

It was very good to meet Finance Minister Mario Marcel at @Min_Hacienda in Santiago, Chile, and discuss the country’s economic outlook and policy priorities for the period ahead. pic.twitter.com/SylJQVFIjU