Gobierno presentó el borrador del pacto fiscal a los partidos políticos

El Gobierno presentó el borrador del "Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal" a los partidos políticos, que contará con seis pilares para recaudar el 2,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Tras varios meses de diálogo en la mesa con los representantes de los partidos políticos, además de los informes elaborados por el Comité de Expertos sobre "Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial" y de la OCDE, finalmente el pacto final comenzará su tramitación, iniciando con la entrega del borrador a las fuerzas políticas en el Congreso, lo que dará paso al envío de distintos proyectos de ley.

El pacto fiscal tiene como ejes las necesidades de gasto; compromisos de reforma pro transparencia; medidas pro crecimiento; principios para un sistema tributario moderno; fiscalización de obligaciones tributarias, y mecanismos de seguimiento y evaluación.

La presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, la diputada Gael Yeomans (CS), declaró que "me sorprendería que se opusieran a legislar este nuevo pacto. No se puede pedir mejores pensiones, mejorar la salud pública y rechazar los recursos para ello. No se puede pedir impulsar el crecimiento y oponerse a las políticas que benefician a la economía".

"No es coherente ser crítico con la probidad y la transparencia y oponerse a establecer mejores mecanismos de fiscalización y control en el uso de los recursos públicos. Estos son temas en que todos deberíamos remar para el mismo lado, sin mezquindades", añadió.

DIPUTADA RN: APOYAREMOS LAS MEDIDAS PRO CRECIMIENTO

Asimismo, el Ejecutivo puso como plazo este miércoles 13 de diciembre para que los partidos políticos hagan sus comentarios respecto de la propuesta.

La diputada Sofía Cid (RN), integrante de la Comisión de Hacienda, fustigó que el Gobierno "nos tiene acostumbrados a escuchar anuncios que finalmente nunca se concretan, y ahora pretende que por un simple cambio de nombre la oposición sabrá apoyar un listado de buenas intenciones, como las que están en el pacto fiscal. Más que firmar acuerdos transversales, necesitamos ver los proyectos donde corresponde, que es en el Congreso, y ahí llevar adelante la discusión".

En esta línea, aseguró que desde la oposición, "vamos a apoyar todas las medidas que favorezcan el crecimiento económico a través de proyectos de inversión y facilitar su tramitación. También apoyaremos todas las medidas que favorezcan el empleo, así como las normas que controlen la evasión".

Finalmente, el también miembro de la instancia, el diputado Eric Aedo (DC) dijo que desde su partido se va a analizar "con especial cuidado este borrador que en parte refería a terminar con la burocracia, con la permisología para permitir que la inversión vuelva a desarrollarse en nuestro país, eso lo vamos a apoyar decididamente. Lo mismo todo lo que dice relación con la elusión y evasión de impuestos".

Sin embargo, subrayó que en relación al alza de la carga, "eso lo vamos a analizar con mucho cuidado en un equipo económico que la bancada de diputados va a constituir para tener una opinión certera en ese punto".