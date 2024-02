Exsubsecretario de Economía explicó aumento del dólar a casi mil pesos

Tomás Flores, economista del instituto Libertad y Desarrollo, y analizó el aumento del dólar -que cerró en los $980,5 jueves pasado- y apuntó que su alza no implicaría una intervención inmediata del Banco Central chileno.

En conversación con el Diario de Cooperativa, el exsubsecretario de Economía del primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) explicó que el aumento de la divisa estadounidense se debe al mercado financiero y no a las variaciones en el precio del cobre y petróleo, las que serían las razones habituales.

"Hace un mes atrás, el tipo de cambio era de $860 pesos, ha subido cerca de 100 pesos, un aumento cerca del 11%. ¿Por qué ha subido tanto el dólar? Va en los fundamentos del comercio exterior, del cobre y el petróleo básicamente, (pero) el cobre no ha bajado 10% en su precio, se ha mantenido, y el petróleo si bien ha fluctuado, no ha subido un 10%. Lo que podría haber sido una hipótesis para explicar este aumento del dólar, por tanto, este aumento no tiene que ver con lo habitual", apuntó.

En ese sentido, detalló que "tiene ver con el mundo financiero y es ahí donde el mercado efectivamente ha formado una expectativa, que nos dicen lo siguiente: El 2 de abril próximo, el Banco Central chileno va a bajar la tasa de interés de manera sustancial, probablemente en más de 100 puntos bases, hoy día está en 7,25%, podría bajar la tasas a 6% o quizás algo más. Mientras que en Estados Unidos la tasa de interés va a seguir constante".

De esa forma, Flores precisó que al producirse ese fenómeno "se hace atractivo sacar dólares de Chile para invertir en Estados Unidos. Y para sacarlos, uno habitualmente los tiene invertidos en pesos, entonces, compra dólares para hacerlo y esa compra creemos que es la ha estado en estas semanas presionando el tipo de cambio, acercando su valor a los mil pesos".

INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Pese a la urgencia de que la divisa alcance los mil pesos, el experto asegura que el fenómeno es diferente a la vez pasada que llegó a ese valor y no implicaría una "intervención inmediata del Banco Central".

No obstante, reparó en que "podría ocurrir, porque hasta que el precio del cobre retrocediera un poco o el petróleo subiera un poco, volviendo a los sectores fundamentales para alcanzar ese nivel".

En esa misma línea, apuntó que la vez anterior que el dólar llegó a los mil pesos fue en medio del debate constitucional, lo que "generó salida de capitales, cambio de domicilio tributario por parte de personas de grandes patrimonios", pero ahora el precio está en "el equilibrio entre la realidad de Estados Unidos y la chilena".

"Cuando se tiene este tipo de fenómenos, el Banco Central no saca nada con intervenir. O sea, si saliera a vender dólares, el mercado se los compra y no bajaríasustancialmente el valor. En ese sentido, creo que no habrá una intervención", aseguró.

Igualmente, enfatizó que "no significa que sea gratuito llegar a los mil pesos, encarece los combustibles, alimentos, vestuarios, electrónica, más del 60% de lo que consumimos es importante. Pero efectivamente el Banco Central chileno reconoce sus limitaciones".