Grandes empresas han ganado más de 20 mil millones de dólares en Chile este año

Las grandes empresas en Chile han reportado ganancias significativas en 2025, superando los 20 mil millones de dólares.

Según los informes presentados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), más de 450 compañías acumularon ganancias por 20 mil 607 millones de dólares, un 7,81% más que lo registrado en 2024.

Este escenario se suma a hitos económicos en los últimos días, como el IPSA sobre los 10.000 puntos y el precio máximo histórico del cobre.

El economista Héctor Osorio, socio de PKF Chile, comentó que este florecimiento de ciertos indicadores económicos está fuertemente condicionado por las expectativas.

"¿Por qué hoy día vemos florecer ciertos elementos de la economía? Porque las expectativas nos hablan de un cambio", señaló el analista, advirtiendo, no obstante, que, si estas expectativas no se cumplen, "es probable que se materialice lo que algunos han denominado -con cierto dramatismo, hay que reconocerlo- la destrucción de Chile, en términos de que el país se caería a pedazos".

Este optimismo del mercado contrasta, a su vez, con preocupaciones macroeconómicas como el déficit fiscal y una tasa de desempleo que se mantiene por 33 trimestres móviles sobre el 8%.

En cuanto a las proyecciones futuras, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) actualizó hoy su informe de perspectivas económicas. Para Chile, proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,4% en 2025, manteniendo el resultado previo, pero moderando a 2,2% para 2026 y 2027.

El organismo destaca que el crecimiento del consumo seguirá firme, respaldado por un aumento de los ingresos reales y el empleo. La inflación general, en tanto, continuará su descenso, acercándose al 3% para fines de 2026.

Sin embargo, el panorama de crecimiento se cruza con las dificultades operacionales del sector comercio de cara al balotaje presidencial. En El Diario de Cooperativa, el líder de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, lamentó la "falta de voluntad política" para modificar la norma que obliga el cierre del gran comercio el domingo 14 de diciembre, a tan solo 10 días de la Navidad.

Desde el Congreso, el diputado Frank Sauerbaum (Renovación Nacional) también criticó la inacción, señalando que se presentó un proyecto en septiembre "con el debido tiempo", pero que "lamentablemente no se ha tramitado", pese al "daño que le produce al comercio" en uno de los fines de semana más cruciales del año.