Gobierno espera avanzar con mayor énfasis en reforma tributaria este mes

El Ejecutivo dará mayor énfasis este mes a los diálogos fiscales entre Hacienda y actores económicos y sociales para avanzar en el pacto fiscal y la reforma previsional, ya que, como señaló el Presidente Gabriel Boric, a fines de julio debería entrar la reforma tributaria al Senado.

Hace unas semanas, la CPC emitió una declaración pública que mostraba su desacuerdo con el aumento de los impuestos. Sin embargo, su presidente Ricardo Mewes aseguró este domingo a La Tercera que "las puertas están abiertas" al dialogo, pero reparó en que "el crecimiento no es suficiente por sí sólo para financiar todas las demandas que son crecientes".

Al respecto, el diputado Boris Barrera (PC), parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, dijo que quienes están representando los intereses del empresariado serían los responsables de no obtener los recursos para las necesidades sociales.

"Espero también pasarle la responsabilidad a la oposición, a la derecha, y colocar un poquito más de presión en cuanto a las cosas que se van a perder si es que ellos siguen con la misma idea", manifestó.

Y apuntó que "es necesario que la gente sepa que ellos van a ser los responsables de que no haya un aumento en la PGU, que no haya recursos para cumplir con la deuda histórica, que no haya recursos para terminar con las listas de espera o para aumentar los recursos en seguridad".

No obstante, la parlamentaria Sofia Cid (RN), también miembro de la Comisión de Hacienda, planteó que no es el momento económico para subir los impuestos y al país le dará mayor estabilidad el crecimiento.

"En medio de la crisis de corrupción con dineros públicos que estamos viviendo ahora, la ciudadanía desconfía de cualquier aumento de impuesto porque tiene serias dudas que van a ser utilizadas correctamente, cualquier reforma debería estar concentrada en eficiencia del gasto y el control de mal uso de los recursos públicos, así como incentivar la inversión y generar empleos", señaló.

Y agregó que "quiero recordar que mientras el gran empresariado, como le gusta decir al oficialismo, estaba abierto al alza de impuestos; fuimos los parlamentarios de oposición los que nos manifestamos en contra desde el inicio, por el efecto negativo sobre nuestras MiPymes y la clase media".

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, convocó a una nueva reunión con el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, para este miércoles.

CASO CONVENIOS Y VOTACIÓN

Por otro lado, la discusión tanto de la Reforma Tributaria y la Reforma Previsional -que será discutida en particular este martes en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja- podría estar marcada por el caso convenios y la investigación a fundaciones vinculadas al gobierno.

Por esta razón, el diputado Juan Santana (PS) espera que la situación no signifique retrasar la votación de dichos proyectos.

"Hay cientos y miles de personas que están a la espera de este debate y de la posibilidad de aumentar sus pensiones y por lo tanto no debiese ser un motivo, un escándalo de corrupción que ha sido denunciado por todos los sectores políticos para impedir que una discusión que se ha prolongado durante tantos meses al interior del Parlamento quede estancada, quede empantanada", comentó.

De igual forma, espera que "el martes tengamos una provechosa discusión y un provechoso debate que dé inicio a la votación en particular de la reforma previsional. Espero que se produzca un gran acuerdo nacional entre las distintas bancadas".