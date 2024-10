Gobierno promulgó ley de cumplimiento tributario: Recaudará 1,5% del PIB

El Presidente Gabriel Boric promulgó la ley de cumplimiento tributario, la cual permitirá a Chile recaudar 4.500 millones de dólares, es decir, 1,5% del PIB, y permitiría mejorar las pensiones y la seguridad.

Esta iniciativa entrega nuevas herramientas al Servicio de Impuestos Internos (SII) para combatir la informalidad, la evasión, la elusión y el crimen organizado, las que utilizará para impedir el accionar de quienes buscan evadir sus obligaciones tributarias.

"Esta ley va a permitir incrementar en régimen los ingresos fiscales en un punto y medio del Producto (Interno Bruto), es decir, 4.500 millones de dólares anuales. Con esto, se va a poder financiar todo el gasto fiscal asociado a la reforma de pensiones que impulsa el Gobierno y que está actualmente en discusión en el Senado, y también todos los compromisos del Gobierno en mayor inversión en seguridad pública", detalló el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

"Parte de estos recursos están incorporados en el proyecto de ley de Presupuestos que está actualmente en discusión, con 1.200 millones de dólares de ingresos, que nuevamente se distribuyen a estos dos temas, más los temas de fortalecimiento de la salud", añadió.

Hoy será publicada en el Diario Oficial la Ley de Cumplimiento Tributario, que con su implementación permitirá a Chile recaudar US$4.500 millones (1,5% del PIB). Los nuevos recursos lograrán a partir del Presupusto 2025 mejorar las pensiones y la seguridad#CumplirConChile🇨🇱 pic.twitter.com/SkjROqNoKX — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 24, 2024

Con esta normativa el SII tendrá acceso a la información bancaria de los contribuyentes que eventualmente reciban muchas transferencias u que puedan ocultar una actividad económica no declarada, o por la que no se esté pagando el IVA.

El director (s) del Servicio, Javier Etcheberry, explicó que recibir con transferencia el pago "no lo exime de la obligación de dar la boleta: va a ser sancionado, va a tener multa. Y si es reiterado y son valores altos, se cierra ese local".

Aunque también precisó que "el tema de que en un asado de curso, que las cuotas, eso no tiene nada que ver, sigan juntando la plata para los asados, para todas las cosas que tienen que hacer, no tiene nada que ver; si las cuotas de curso no son tan altas, el total acumulado no va a ser muy alto, Impuestos Internos no va a perder el tiempo ni va a hacer perder el tiempo a los tesoreros de los cursos por las cuotas".