Fiscalía pide prisión preventiva para desaforado diputado Mauricio Ojeda

El Ministerio Público formaliza este jueves al desaforado diputado Mauricio Ojeda (ex Republicanos), en el marco de la investigación por presunta corrupción en la arista Manicure del caso Convenios.

Ojeda fue imputado por los delitos de fraude al Fisco reiterado, cohecho, soborno y lavado de activos, al ser acusado de favorecer el traspaso de 730 millones de pesos a las fundaciones Folab y Educc (pertenecientes a los hermanos Ortiz, amigos personales suyos).

Esos recursos estaban destinados para capacitación de mujeres en peluquería y manicure, servicios que -según la Fiscalía- no fueron prestados.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, pidió prisión preventiva para Ojeda y detalló que "desde nuestro punto de vista los antecedentes que hemos logrado reunir demuestran que tiene una participación como autor cooperador en el delito de fraude al Fisco, hemos imputado y comunicado que nuestra calificación jurídica es del delito de fraude al Fisco reiterado, consumado, y también un delito de fraude al Fisco en grado de frustrado".

Al llegar a la audiencia, Ojeda dijo estar tranquilo y comentó que "hoy es el día donde vamos a saber finalmente todo lo que plantea el Ministerio Público. Nosotros estamos tranquilos y confiados en que no hemos hecho absolutamente nada (...) no queda más que la tranquilidad, complejo debe ser cuando hay personas que sí cometen algún delito, cuando hay alguna 'yaya' o algún grado de maldad, debe haber intranquilidad. En mi caso eso no existe, estoy preparado para enfrentar todo lo que tenga que enfrentar".