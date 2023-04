Ya se concretó la devolución de impuestos a más de un millón de contribuyentes

La Tesorería General de la República (TGR) informó que este 20 de abril se concretó la devolución de impuestos a más de un millón de contribuyentes, lo que equivale a 289 mil millones de pesos.

En detalle, la devolución de impuestos fue realizada a 1.046.762 contribuyentes que presentaron su declaración entre el 1 y el 8 de abril.

En esta primera fase se hicieron retenciones legales de renta a 167.103 contribuyentes, por 18.632 millones de pesos, correspondiendo la mayor parte a deudas de crédito universitario (41.543 contribuyentes, por 8.192 millones de pesos) y por retenciones de pensiones de alimentos (2.597 casos, por 421 millones de pesos).

Sobre las retenciones de pensiones de alimentos, el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, sostuvo que "da a entender que esto funciona, que la ley se aplica, que efectivamente ya sextuplicamos el valor y los montos retenidos asociados a los conceptos de pensión de alimentos de años anteriores, y esto es una señal bastante potente respecto a la aplicación de la ley".

Del total de devoluciones, 99,94% se hizo a través de transferencia electrónica a cuentas bancarias, mientras que 639 contribuyentes optaron por pago con cheques y otros 724 mediante la modalidad de pago en efectivo.

Los contribuyentes que aún no realizan su declaración pueden hacerla dentro del plazo que vence el 10 de mayo próximo, y quienes hagan este trámite hasta el 27 de abril recibirán su devolución el 15 de mayo, y quienes la hagan entre el 28 y el 10 de mayo recibirán sus excedentes de renta el 29 de mayo.

¿Qué pasa si alguien no realiza su declaración? Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, explicó que "lo que no debería suceder es que el contribuyente que debe presentar impuestos no presente su declaración de impuestos, porque esto genera intereses, genera reajustes y genera multas que pueden ser de hasta el 30% del impuesto adeudado, entonces es una multa no menor. Y, además, empieza el servicio de Tesorería a cobrar".