Diputado republicano: Presupuesto 2024 "es un desastre total"

El diputado Juan Irarrázaval (Partido Republicano) criticó la partida sobre paridad incorporada en la discusión del Presupuesto 2024, proyecto que se discute actualmente en la Comisión Especial Mixta.

La discusión por el erario nacional comenzó su segunda etapa este martes, cuando la Comisión Mixta -integrada por 13 diputados y 13 senadores- revise las subcomisiones pendientes para entregar la propuesta total a la Cámara de Diputados.

Irarrázaval, que aludió al caso Convenios, planteó que "los anuncios de mejoras en la probidad en el Presupuesto son una tapadera para seguir con la falta de transparencia. Siguen existiendo expresamente recursos para fundaciones de sus amigos, como Parque Villa Grimaldi, Londres 38 o Salvador Allende, pero recursos y memoria para las familias que viven en campamentos no alcanzan a llegar".

"Sorprende -añadió- que no haya ninguna mejora presupuestaria a instituciones cuya labor es velar contra la corrupción. La Contraloría desde hace años viene viendo una baja en la proporcionalidad de su presupuesto y todo lo que ha pasado al parecer no fue suficiente para revertir ello".

"Lo mismo sucede con el Consejo para la Transparencia, a la que no se le dan los recursos que pide y necesita para ejercer bien su labor. Hay quejas desde el Consejo de Defensa del Estado en el mismo sentido. La Fiscalía Nacional Económica también ha sido postergada en su desarrollo y es necesario fortalecerla. Todo eso sin contar con que se eliminan glosas de transparencia, por ejemplo, en Transporte", sostuvo.

Según Irarrázaval, "hay 5.000 millones de dólares cuyo destino no está explicitado y sin contar que los mismos cálculos base, sobre los que se construye el Presupuesto, están mal calculados con proyecciones dolosamente fuera de la realidad. Es un desastre total".

"Nosotros no tenemos buen pronóstico para este Presupuesto, se han rechazado ya partidas, y no solamente desde la oposición y eso es porque este Presupuesto es incluso más cuestionable que el anterior", puntualizó.

RECURSOS PARA SEGURIDAD Y EDUCACIÓN

Desde Renovación Nacional, el diputado Miguel Mellado manifestó sus preocupaciones respecto a la partida de seguridad, afirmando que el Gobierno debe presentar un presupuesto con líneas claras para combatir el crimen organizado y la delincuencia que asola las calles.

"Lamentablemente no hay una métrica de la implementación de un plan contra el crimen organizado. El año pasado aprobamos, en una muestra de confianza, una partida de recursos, pero no hay una métrica que diga si han disminuido o no los delitos", sostuvo.

Mellado agregó que "está también el Plan Calles Sin Violencia, pero vemos que en las calles hay delincuencia, delitos violentos, homicidios. Entonces, la gestión o la teoría finalmente son peso muerto que no sirve para que los chilenos se sientan protegidos, ni siquiera en sus propios hogares".

Además, el parlamentario pidió que se clarifique y precise lo que se invertirá para solucionar la crisis de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

"Esperamos que el Gobierno entienda que esto es una mala política pública, mal implementada. Esta mala implementación lleva a que los alumnos sean los perjudicados. Lo que está pasando en Atacama es un botón de muestra de lo mal aplicado", advirtió y pidió el aplazamiento de la entrada en vigencia de los SLEP.

MELLADO EMPLAZA A HACIENDA

El diputado Mellado, que también es presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, dijo que pedirá que Hacienda disminuya los 21 mil millones con los que espera endeudar al país, con el objetivo de no causar más perjuicio a la economía nacional.

"Creemos que hay 3 mil ó 4 mil millones de dólares que no tienen explicación y esperamos que se rebajen. Esperamos que se reduzcan fuertemente porque no queremos dejar endeudados a nuestros hijos y a nuestros nietos. No conviene, menos considerando que las cifras de ingresos del país están sobredimensionadas", acusó.

Mellado sostuvo que "el Gobierno debe explicar y dar cada detalle en donde tengamos dudas, por el bien de todos los chilenos".