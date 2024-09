Las reacciones desde el Congreso al anunciado Presupuesto 2025

Los parlamentarios de todo el espectro político se refirieron al proyecto de ley del Presupuesto 2025, anunciado este domingo por el Presidente Gabriel Boric a través de una cadena nacional.

El Mandatario informó que el erario fiscal "va a crecer en un 2,7% respecto al de este año, consolidando los avances en seguridad pública, seguridad económica y seguridad social, y dispondremos de nuevos recursos para ir más allá".

Respecto a lo anterior, el diputado Frank Sauerbaum (RN), integrante de la Comisión de Hacienda, criticó que "el Gobierno anuncia un alza del gasto del 2,7%, en consideración que el Consejo Fiscal Autónomo ha recomendado acercarlo más bien al 1,6% entre el 2025 y el 2028 para poder cumplir la regla fiscal que el propio Gobierno se impuso".

"No hay crecimiento económico, no hay inversión, no hay generación de empleo, y obviamente eso hace que los compromisos que hoy día asuma van a tener que hacerse a través de la emisión de nueva deuda", lamentó el parlamentario de oposición.

En tanto, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), también integrante de la Comisión de Hacienda, indicó que "me hubiera gustado que el Presidente hubiera planteado un cambio importante en la forma de gastar los recursos en el Presupuesto, porque todos los años el Presidente ha dicho lo mismo: que se va a invertir mucho en seguridad, que se va a invertir mucho en disminuir las listas de espera en los hospitales"

"Y lo que hemos visto todos los años es que cada día Chile es más inseguro y cada día aumentan ostensiblemente los déficits en los hospitales en materia de camas", añadió.

Desde el oficialismo, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), también miembro de dicha instancia, valoró que "el Presidente delineó cuáles son las prioridades y creo que están en la senda más que correcta. En el tema de seguridad ciudadana, van a haber más recursos y va a seguir incrementándose la dotación de carabineros y de funcionarios policiales. El tema de salud, que es prioritario en general, pero acá el énfasis va a estar puesto en las listas de espera".

"Creo que es importante relevar el esfuerzo que va a hacer en materia de vivienda, en donde el Gobierno sigue comprometido con la meta de tener más de 255.000 viviendas construidas a lo largo de su Gobierno", apuntó.