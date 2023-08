En El Diario de Cooperativa, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, afirmó que el Gobierno está haciendo "todo el trabajo" posible para que el incremento del precio de las hortalizas, producto de las lluvias e inundaciones, "sea más cercano al 3 (por ciento) y no a 9, y no llegue a los dos dígitos". El secretario de Estado señaló que, sin embargo, hay zonas aisladas donde algunas personas "se aprovechan del pánico en una circunstancia en que debiera haber solidaridad estructural". Dijo tener información desde la Asociación de Ferias Libres respecto a que "en algunos mercados mayoristas hay camiones con papas, pero no las están vendiendo", lo que indica que "puede haber fenómeno de especulación". Valenzuela indicó que se está preparando un informe para que la Fiscalía Nacional Económica "pueda investigarlo y ver si efectivamente hay colusión de actores", pues, de hecho, "éste no es el momento del cultivo de la papa; la papa está guardada y, por tanto, puede haber un nivel de especulación".

