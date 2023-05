CPC: Más allá de si hay recesión o no, a nuestro juicio hay estancamiento

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, afirmó que actualmente "hay un estancamiento económico", más allá de la "situación técnica que si hay o no recesión".

Esto luego que en la última jornada el Gobierno descartara que el país haya ingresado a una recesión técnica tras el negativo Imacec de marzo ya que, con este último registro, ya son dos trimestres consecutivos de bajas en la actividad económica. "A nuestro juicio, hay un estancamiento económico y es así como lo hemos planteado ya hace algún tiempo, más allá de la situación técnica que si hay o no recesión", afirmó Mewes en El Diario de Cooperativa.

El también presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC) puntualizó que el "estancamiento" se ve en las ventas del comercio y la minería: "no hay nuevos proyectos que puedan ir revirtiendo esta situación. Entonces, estamos en una situación compleja sin crecimiento económico", dijo, y recalcó que "es algo que nos tiene que poner en alerta".

Asimismo, fustigó que "hay un problema dónde están las certezas" y que, pese al trabajo que han estado haciendo junto al Gobierno para fomentar las inversiones, "eso tiene que acelerarse, porque como vemos en las cifras, la verdad es que estamos tremendamente preocupados".

"Cuando un sector -por ejemplo- como la minería cae un 8,5%, eso tiene que ver con que no hay mayor producción, los precios del cobre no son malos, entonces aquí falta una inyección de inversiones en ese sector y en los otros también. Ese es el llamado que nosotros estamos haciendo, que es vital para el desarrollo -además- de las políticas públicas del Estado, el crecimiento económico", apuntó.

ÍNDICE DE VICTIMIZACIÓN

De acuerdo a la encuesta de victimización elaborada por la CNC, durante el segundo semestre de 2022, el 60,1% de los locales del sector fue víctima de algún delito, marcando un alza significativa frente al mismo semestre de 2021 y el mayor nivel en la historia del indicador (2008).

"Sin seguridad no hay inversión, no hay ningún tipo de desarrollo, porque nadie va a querer venir acá a invertir a nuestro país si no tienen la certeza de que va a tener seguridad física y también la seguridad jurídica", resaltó Mewes, quien detalló que a lo anterior se suma el proceso constitucional, las reformas del Gobierno y la reducción de la jornada laboral a 40 horas que, a su juicio, "sin lugar a dudas está afectando el proceso de la economía, a propósito de las pequeñas y medianas empresas".

Pese a lo anterior, expresó que "nos hemos puesto a disposición del Gobierno para avanzar", pero señaló que son ellos los que tienen que tomar "el sartén por el mango", y que deben "sentarse con los actores políticos, el mundo privado también, para seguir negociando las reformas que vienen".

Finalmente, sobre la problemática de la seguridad, dijo que la salida a este tema "va a estar en función de que todos los actores realmente nos pongamos de acuerdo para salir adelante", y que "si todos los actores que tienen algo que ver en esto, si es que tienen relevancia en estas decisiones, claramente sí podemos tener una luz hacia adelante que nos permita disminuir esta fuerte victimización que llega al 60%, y que además es la más alta que hemos tenido desde que se realizan estas mediciones".