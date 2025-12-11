Chile proyecta inversión minera por 104 mil millones de dólares en la próxima década

El Gobierno y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) presentaron este jueves la mayor cartera de inversión en proyectos de minería de los últimos 11 años, con un valor de 104 mil 549 millones de dólares para el periodo 2025-2034.

La cifra representa un incremento de 25,7 por ciento de la inversión en proyectos mineros respecto al ciclo anterior, y el 81 por ciento va destinado a mejorar y expandir las explotaciones ya existentes, principalmente de cobre y litio.

Según detalló el Ministerio de Minería en un comunicado, esta cartera "presenta una estructura de condicionalidad desafiante", pues el 41 por ciento corresponde a proyectos base con alto grado de certeza, mientras que "un 40 por ciento corresponde a proyectos potenciales, sujetos aún a definiciones técnicas, ambientales o financieras".

El 19 por ciento restante —considerados "proyectos probables y posibles"— requiere avanzar en aspectos críticos como permisos, ingeniería, acuerdos comunitarios o decisiones formales de inversión.

"La minería chilena está retomando su dinamismo"

Para la ministra Aurora Williams, "el aumento histórico de la inversión proyectada demuestra confianza en nuestro país y en la capacidad del sector para avanzar hacia una minería más moderna, sostenible y competitiva".

"Chile sigue siendo un factor clave en la transición energética y en la oferta de minerales para el mundo", y la presentación de esta jornada "refleja con fuerza que la minería chilena está retomando su dinamismo", y que "los nuevos proyectos de cobre y de litio se consolidan como motores del desarrollo futuro", señaló Williams.

Por su parte, Claudia Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva subrogante de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), destacó que éste es el segundo año consecutivo de expansión de la cartera, lo que "sugiere una recuperación gradual del ciclo de inversión minera".

Agregó que el crecimiento está impulsado, principalmente, por el ingreso de nuevos proyectos del sector privado, "reflejando la reactivación de iniciativas que en años anteriores permanecían en etapa de revisión, reformulación o factibilidad temprana".

El 90% de la inversión va al cobre

Chile es el principal exportador de cobre en todo el mundo y, de toda la inversión proyectada para el nuevo ciclo, alrededor del 90 por ciento va destinado a proyectos relacionados con este metal.

El resto de la inversión lo copa, principalmente, el litio, que desde 2021 ha experimentado un aumento progresivo su importancia apoyada por la Estrategia Nacional de Litio.

Según detalló el Ministerio, dentro de los proyectos de mayor escala destacan la Nueva Concentradora en Rosario (4ª línea de Collahuasi) y la Nueva Concentradora Los Colorados en Escondida; ambos en fase actual de prefactibilidad y aún sin Resolución de Calificación Ambiental, pero definidos por las compañías como piezas clave para sus estrategias de crecimiento y continuidad operativa.

Asimismo, se incorporó el Proyecto Salares Altoandinos, desarrollado por Enami en asociación con Río Tinto, con una inversión estimada de 3.200 millones de dólares, constituyéndose en un hito relevante para el desarrollo del litio bajo el nuevo modelo de asociación público-privada.