Tras impulsarlas por meses, Huachipato ahora desistió de las sobretasas al acero chino

La Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), que anunció el cierre indefinido de sus operaciones este miércoles, desistió de la solicitud que hizo ante la Comisión Antidistorsiones (CNDP) para que las sobretasas antidumping al acero chino importado fuesen definitivas.

Mediante un documento firmado por el abogado Benjamín Mordoj, la empresa presentó ante la comisión el mismo argumento contenido en el hecho esencial de ayer: "Siderúrgica Huachipato se ha visto imposibilitada de traspasar a precio los derechos antidumping provisionales que fueron recomendados por la CNDP, lo que hizo económicamente inviable continuar con el negocio siderúrgico en Chile en su forma actual", explica.

"En virtud de lo anterior, y sin perjuicio de que la Investigación fue iniciada de oficio por la CNDP, Siderúrgica Huachipato se permite desistirse de la solicitud para que esta Comisión recomiende derechos antidumping definitivos respecto de las importaciones de barras para bolas originarias de compañías chinas", precisa el texto.

En la misma línea, la CSH solicita "dejar sin efecto la medida provisional" implementada en abril pasado para barras y bolas de acero chino, y que la comisión acceda a lo requerido con "providencia urgente".

AHORA| La última palada: Huachipato desiste oficialmente del proceso que busca imponer sobretasas arancelarias al acero chino. Con esto, no hay nada más que hacer. Huachipato cerrará el 16 de septiembre

La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, quien se reunió con los dirigentes sindicales de la compañía este jueves, comentó que "nos llama la atención que, habiendo estado Huachipato en esta mesa, constantemente presente, no nos haya hecho notar que su intención era cerrar", y reafirmó que "como fue una decisión de la empresa, también tendrá que serlo si es que da un paso atrás".

En cuanto al oficio enviado a la Comisión Antidistorsiones, la autoridad regional se limitó a señalar que "para nosotros también es una señal bastante clara de qué es lo que está pensando esta empresa".

La principal preocupación del @GobiernodeChile es el empleo y los trabajadores/as



Dirigentes sindicales de Huachipato se reunieron con la delegada @dani_dresdner y la seremi de @TrabajoBiobio , para conversar sobre la decisión tomada por la empresa de cerrar la siderúrgica.

TRABAJADORES SIGUEN "SHOCKEADOS"

Algunos miembros de la compañía consideran que esta decisión es la última estocada para la industria acerera en Chile, pues temen que el fin de la operación siderúrgica sea permanente después de septiembre, cuando se prevé que concluya el proceso de cierre.

El contratista Porfirio Ochoa, quien hoy emplea a más de 100 personas en al firma, manifestó a Cooperativa Regiones que "como dueño y representante de este negocio, en cierto modo nos estábamos recuperando un poco del golpe y ahora volvimos a lo mismo, entonces aún estamos shockeados".

"Cuando comenzó esta crisis, tuve que desvincular y finiquitar derechamente a la gente, pagar todo lo que les correspondía, sin quedar debiendo nada, y hoy seguramente me toca cortar al resto, así que no es fácil dar respuesta", admitió el empleador, acotando que "todavía no tengo la información oficial de la planta, pero con lo que se comenta yo creo que esto es oficial".

Los trabajadores sindicalizados de esta empresa de Talcahuano pretenden manifestarse en Santiago, con el objetivo de presionar a CAP, holding responsable de la compañía.