Diputado PS: El plebiscito mostró que la población no quiere poner un candado a las AFP

El diputado socialista Juan Santana defendió este martes la propuesta de reforma previsional del Gobierno y aseguró que más allá que cualquier resultado de las encuestas, la población demostró en el plebiscito constitucional que no quiere "poner un candado" a las AFP.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja aseguró que la votación tiene "más poder y tiene más legitimidad que las encuestas", en las que se ha revelado -en varias de ellas- que la mayoría de las personas quiere que el 6 por ciento extra de cotización vaya en su totalidad a la cuenta del trabajador.

"El plebiscito que el país enfrentó el domingo antepasado, lo se que dijo -a propósito de los temas previsionales- es que mayoritariamente la población chilena no está de acuerdo en que se ponga un candado, que se mantenga de forma permanente, en que se constitucionalizara la industria de las AFP en nuestro sistema previsional", aseguró el parlamentario.

Aunque esa elección era para aprobar o rechazar una propuesta de nueva Carta Magna, Santana afirmó que "una norma constitucional hacía que se mantenga eternamente la industria de las AFP" en el país, por lo que -reiteró- su resultado es una demostración de un rechazo al sistema de pensiones actual.

Sobre el resultado de las últimas encuestas en materia previsional, el diputado destacó que "la población mayoritariamente, en cada una en cada uno de estos estudios, también se manifiesta en contra de las AFP, que son precisamente la industria que administra los ahorros individuales de cada trabajador en Chile".

"DE APROBARSE, SE VA A DESLEGITIMAR AÚN MÁS NUESTRO SISTEMA POLÍTICO"

En cuanto al avance de la reforma previsional, Santana cuestionó que desde algunos sectores dicen estar "sorprendidos porque se va a tramitar la reforma", cuando la propuesta "se presentó por parte del gobierno en noviembre del 2022" y ya ha tenido -sin éxito- varias mesas de negociación.

"Llevamos más de un año en esta reforma al sistema de pensiones, llevamos dos mesas técnicas y llevamos anuncios de contrapropuesta, pero se ha buscado todo tipo de argumento para detener la tramitación de esta reforma, para obstaculizar las necesarias reformas que el Gobierno ha planteado", alertó el parlamentario en diálogo con Cooperativa.

En esta línea, aunque admite que "siempre van a existir" estas intenciones de obstaculizar propuestas del Ejecutivo, "este ya es el tercer intento en tres gobiernos para sacar adelante una reforma al sistema de pensiones, y si no se logra sacar adelante, creo que esto solamente va a deslegitimar más el ya deslegitimado sistema político que tenemos en nuestro país".

"La gente verá que en el Congreso no hacen cosas que impliquen cambios en su mejora de la calidad de vida. Por lo tanto, me parece que es necesario hoy que se vote esta reforma -entre otras cosas- para que cada bancada de forma responsable y transparente tome una postura ante el país si es que existe o no disposición a hacer un cambio en nuestro sistema previsional", cerró Santana.