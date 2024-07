Expertos cuestionan campañas de las AFP y apuntan a intenciones políticas

El diputado frenteamplista Gonzalo Winter envió un oficio a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para conocer los detalles de la campaña de la Asociación de las AFP "Yo quiero elegir", sobre todo para conocer sus costos, si se usaron las cotizaciones obligatorias de los trabajadores para financiarla y los medios en los que fue difundida.

Aunque el pasado 21 de junio la Superintendencia de Pensiones -primera instancia a la que recurrió el parlamentario- alertó que "no tiene atribuciones legales para fiscalizar a las asociaciones gremiales como la Asociación de AFP", de igual manera el tema ha sido cuestionado desde diversos sectores, especialmente cuando se conoció que dicha entidad ha realizado más de 2.300 campañas en los últimos dos años.

En el Primer Café de Cooperativa de este jueves, el economista Eugenio Rivera, del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, aseguró que "estamos frente a una situación muy delicada", dado que "las reformas electorales apuntaron a restringir el financiamiento corporativo de la actividad política, y aquí tenemos una asociación de empresas que se involucra directamente en la actividad política", ya que apuntan en contra la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo.

"Está bien que las empresas puedan ejercer lobby regulado, pero cuando se realizan 2.300 campañas para impulsar su posición, es un elemento complicado por la alta concentración económica que existe en general, y eso afecta la competencia y el crecimiento económico", analizó el experto, que afirmó también que este caso es "se proyecta como escandaloso, porque (muestra que) el poder económico está por sobre el poder político, afectando la igualdad de los ciudadanos".

El exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco afirmó que aunque "todo el mundo tiene derecho a tratar de influenciar", preocupa saber "si estos (dineros) lo sacan de las utilidades de las AFPs, si los dueños deciden ponerlo en la asociación con una comisión a la asociación".

"No me parece bien, aunque entiendo que es legal. Habría que verlo, no sé. Pero me parece que no debiesen estar inmiscuida en esto. Creo que no le hacen bien a la discusión, genera suspicacias y sería mejor que se dedicaran solamente a ver en el mercado, haciéndose promoción de su AFP como la mejor o de los beneficios de su AFP. Pero meterse en la discusión tan política no creo que sea lo adecuado", puntualizó el economista.

"Hay que entregar más recursos a la FNE"

Ingrid Jones, economista de Libertad y Desarrollo, también dudo se trate de un actuar ilegal de la Asociación de AFP, aunque explicó que "sin duda el objetivo de una asociación gremial es defender los intereses a quien se debe, y en ese sentido ellos han divulgado las bondades (de su servicio) a través de distintas".

De todas maneras, acusó en el Primer Café que "es un tema que no facilita mayormente el diálogo y los acuerdos, pero también es cierto de que en el ejercicio de la democracia uno puede ir ejerciendo las facultades que la misma te va otorgando".

Mientras que Rodrigo Wagner, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y director de Espacio Público, indicó que "más allá de lo que propuso el diputado Winter, yo creo que aquí en general necesitamos pasarle plata en el presupuesto del próximo año a la Fiscalía Nacional Económica para que pueda hacer más y mejores de estos estudios".