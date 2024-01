Líder de comisión que vota reforma previsional descartó renunciar por encuentro con Zalaquett

El diputado socialista Juan Santana descartó renunciar a la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que tramita actualmente la reforma previsional, ante la ofensiva opositora luego de que él mismo reconociera que participó en una de las bulladas reuniones en casa de Pablo Zalaquett que no fueron registradas bajo la Ley de Lobby.

En la víspera, Santana contó que había sido invitado al hogar del otrora alcalde y participó para hablar sobre pensiones, en un encuentro al que también asistieron representantes de la Asociación de AFP.

Tras conocerse el antecedente, la bancada del Partido Republicano anunció que presentará un voto de censura en la comisión para remover al diputado Santana de la presidencia de ese grupo parlamentario. Asimismo, al inicio de la sesión de esta tarde el diputado UDI Henry Leal le preguntó si ha pensado en renunciar al liderazgo de la instancia.

"En relación con lo que se ha planteado, les puedo informar lo mismo que he señalado en medios de comunicación, yo no voy a renunciar, naturalmente porque esta es una condición que me estableció un colectivo, el colectivo de los cuales son parte los partidos de Gobierno, y naturalmente esa decisión finalmente la toma la misma colectividad", respondió Santana.

Asimismo, defendió su transparencia en el debate recordando que el miércoles pasado la misma instancia inició la votación en particular de la reforma y aprobó el articulado sobre la separación de la industria y, con ello, el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

"Yo al menos he demostrado durante la votación de la semana pasada, que era ni más ni menos que de la separación de la industria, para que no continúe funcionando la industria en los términos actuales, que tengo la disposición y la voluntad a cambiar y generar cambios en ella misma. Por lo tanto, no tengo nada que esconder, mi votación es pública", remarcó.

"Mi votación es transparente y esa va a ser mi principal herramienta que voy a utilizar en esta comisión como presidente, y para seguir dándole conducción y garantía a que la tramitación de esta reforma tiene que darse con celeridad porque una urgencia de la población", enfatizó.

La revelación de las reuniones en casa de Zalaquett, reconvertido en lobista, inició involucrando a varios ministros, entre ellos la del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara (PC), y con el pasar de los días se ha conocido que parlamentarios también han sido parte de éstas.

SESIÓN SIN TENSIONES

La sesión de este lunes se desarrolló sin tensiones y visó todos los asuntos revisados, a diferencia de la semana pasada cuando la derecha se retiró al momento de iniciar las votaciones.

De hecho, la oposición esta vez aportó votos a favor para aprobar, por ejemplo, el articulado sobre el autopréstamo, visado con 12 apoyos y un rechazo.

La comisión también dio el visto bueno al aumento del tope imponible, los ajustes a la renta vitalicia y al pilar voluntario.

Santana adelantó que la comisión seguirá votando al menos hasta el jueves, con sesiones de mañana -a las 10:30 u 11:00 horas- y de tarde -15:00 o 15:30 horas-, en horarios que se definirán "dependiendo del temario de las votaciones a revisar".

La intención es que la reforma, a la que el Gobierno le ingresó suma urgencia, sea despachada desde la Cámara Baja -su primer trámite constitucional durante enero: una vez termine su paso por la Comisión de Trabajo, pasará por la de Hacienda antes de recalar en Sala.