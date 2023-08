Gobierno ingresará indicaciones a la reforma previsional después de la semana distrital

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, confirmó este jueves que después de la semana distrital, que comienza este 14 de agosto, presentará las esperadas indicaciones del Gobierno al proyecto de reforma previsional.

De ahí en adelante, el Ejecutivo entraría de lleno a la votación de la iniciativa.

Además, Jara informó que el próximo miércoles se realizará la nueva sesión de la Mesa Técnica por la reforma, instancia que reúne a expertos designados por los partidos políticos.

La cita se concentrará en la evaluación de la propuesta de seguro de longevidad, mecanismo planteado en la instancia por representantes de partidos y calificado como inviable por La Moneda.

Si el Ejecutivo consigue el apoyo de la Democracia Cristiana y antiguos militantes de la misma, podría aprobar su proyecto al menos en la Cámara Baja, al requerir mayoría simple (76 votos) con los elementos antes mencionados. Por ejemplo, para la última elección del presidente de la Cámara, el oficialismo acumuló 83 votos con tal esquema, sumando también los tres del Partido de la Gente.

En El Primer Café, la economista Cecilia Cifuentes advirtió que el debate está "bien empantanado, porque al final creo que nos estamos quedando bastante en los discursos".

"El Gobierno plantea que tiene la voluntad de hacer cambios, pero hasta el día de hoy no hay ninguna sola indicación al proyecto de ley. O sea, el Gobierno dice que está dispuesto a hacer cambios, pero después pone a votar el mismo proyecto que sabemos que no tiene ninguna mayoría para ser aprobado, entonces, uno esperaría: ok, si ustedes tienen propuestas, ¿cuáles son las indicaciones al proyecto de ley? Todavía no hay ninguna", opinó la académica de la Universidad de Los Andes.

CONVERSATORIO CON BORIC Y BACHELET

Por otra parte, la ministra Jara ratificó que mañana se realizará un conversatorio sobre pensiones en el que estarán presentes el Presidente Gabriel Boric y la exmandataria Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018).

"Mañana vamos a realizar un conversatorio ciudadano sobre pensiones, porque muchas veces acá está la discusión sobre las AFP, sobre sus ganancias, otros discuten sobre la propiedad privada, la libertad de elegir y la herencia, pero bien pocos, bien pocos, discuten cómo llegan las personas mayores a fin de mes, en las condiciones en las que apenas logran llegar, cuando les falta para comer, para comprar sus remedios y para vivir tranquilas. Ese es el énfasis de la actividad de mañana", explicó la secretaria de Estado.