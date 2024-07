Eyzguirre y previsional: "Si no avanzamos ahora, le va a estallar en la cara al próximo gobierno"

El economista Nicolás Eyzaguirre (PPD), exministro de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, cuestionó este viernes la falta de acuerdos en torno a la bullada reforma previsional, que sigue trabada en su discusión en el Congreso.

En el Primer Café de Cooperativa, el otrora secretario de Estado señaló que es "sumamente desilusionante que no podamos avanzar en el tema de las pensiones, porque si no avanzamos ahora, le va a estallar en la cara al próximo gobierno".

"Tenemos que ser capaces de ceder y construir acuerdos, igual que con el pacto social, y en eso no avanzamos, entonces así vamos a seguir polarizados", cuestionó Eyzaguirre, que también lamentó la "intransigencia de parte de la oposición" en esta materia.

"Parte de la cotización debe solidarizarse por diferencia de género, por diferencia de ingresos, como en todos los países desarrollados del mundo. Por tanto, (no se puede seguir teniendo) esta idea de que los seis puntos tienen que ir a la cuenta individual si queremos mejorar las pensiones de las mujeres que ganan menos y tienen más esperanza de vida que los hombres, o si queremos mejorar la situación de la clase media que tiene tasas de reemplazo de menos del 50%", puntualizó el experto.

En tanto, el otrora senador Ignacio Walker (ex-DC) afirmó que "en materia de reforma previsional y en materia de pacto fiscal, hay una flexibilización de parte del gobierno y una intransigencia de parte de la oposición".

"La oposición en Chile, una oposición de derecha, intransigente, le está negando la sal y el agua al Gobierno del Presidente (Gabriel) Boric, que se ha flexibilizado", indicó.

En una línea similar, Ximena Peralta, integrante de la Directiva Nacional del Frente Amplio (FA), cuestionó en el Primer Café el lento avance de la reforma a las pensiones en el Congreso, alertando de la importancia de cambiar el actual sistema.

"Hay que constatar que un hecho evidente, el sistema de pensiones en las AFP por sí mismas han demostrado ser insuficiente. Entonces, si no avanza la reforma, si todo sigue igual, vamos a seguir como estamos hoy, y los datos son claros: la pensión que se autofinancia por las AFP, es decir, sin considerar la contribución del Estado, es bajísima", aseguró la militante FA.

"Si no hay acuerdo, no hay acuerdo no más"

Por contraparte, el vicepresidente de la UDI, Máximo Pavez, dijo que la responsabilidad por el lento avance de la reforma provisional es del Gobierno, dado que -aseguró- está apurando su tramitación porque "necesita mostrar algún tipo de avance con su agenda".

"El Gobierno lo que lo que nos está diciendo es 'oiga, pero votemos la idea de legislar para mejorar las pensiones', pero eso no es constitucional, así no se vota la idea de legislar. Uno tiene que votar la idea de legislar respecto de un proyecto, una propuesta, un acuerdo", analizó el exsubsecretario en el segundo mandato de Sebastián Piñera.

En su participación en el Primer Café, Pavez afirmó que el Ejecutivo, "'con la pistola encima de la mesa', busca poner a la sala del Senado a votar la idea legislar, a ver si la derecha se atreve a decirle que no a los pensionados y eso me parece poco serio (...) Si no hay acuerdo, no hay acuerdo no más".