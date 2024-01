Pensiones: Timonel RN advierte a Jara que "forzar votaciones expone a Chile a un nuevo fracaso"

El presidente de Renovación Nacional (RN), el senador Rodrigo Galilea, llamó este viernes a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, a no "forzar votaciones" en materia de la reforma de pensiones -que se tramita en el Congreso con suma urgencia- , advirtiendo que, de no lograr primero acuerdos concretos, el país arriesga "un nuevo fracaso".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el timonel de RN aseguró que estas discusiones "no son particularmente rápidas pero no tienen por qué ser tan lentas", por lo que pidió a la ministra Jara "no seguir forzando votaciones y exponer a Chile a un nuevo fracaso (previsional), a un nuevo a una nueva sensación de que la política no ayuda en nada".

"Le diría que tuvieramos una pausa con tiempos acotados, pero en la que en verdad podamos compatibilizar el ahorro individual con mejoras de pensiones, con sustentabilidad en el tiempo y con esquemas de solidaridad", puntualizó Galilea.

En esta línea, el parlamentario afirmó que ha transmitido "no solamente al Gobierno, sino que a todos los que me quieren escuchar: la capitalización individual, la

solidaridad y aumentar la pensión de quienes hoy día están jubilados, ahorraron y tienen ahorros previsionales, todo eso es perfectamente compatible y existen alternativas y buenas ideas".

"Lo que yo pido para tener un avance real es dejar de armar conflictos que son irreales, uno puede capitalizar el 6 por ciento y al mismo tiempo tener solidaridad y al mismo tiempo subir pensiones", destacó el senador, que advirtió que de no lograr avances concretos, el país seguirá "esclavo de toda esta esta absurda discusión de que yo gano si es que es 4-2 (la distribución de la cotización adicional) y tú pierdes si es 3-3 y para que decirse si es 6-0", analizó Galilea.

Para el líder de RN, esto "es una discusión inentendible que no lleva a ningún camino y va a terminar bloqueando -como ha bloqueado los últimos 20 años- la posibilidad de que ahorremos más para nuestra previsión", analizó Galilea.

ACUSÓ "INMADUREZ" DEL GOBIERNO

Por otra parte, Galilea abordó en Cooperativa es escándalo que se ha generado por las reuniones de autoridades en casa de Pablo Zalaquett (UDI), exalcalde reconvertido en lobista, advirtiendo cierta "inmadurez" de la administración del Presidente Gabriel Boric, sobre todo en el caso de los secretarios de Estado involucrados.

"Creo que si los ministros hoy están rectificando y están declarando esa reunion, en el caso más conocido los ministros Nicolás Grau y Maisa Rojas, es porque probablemente en un análisis posterior llegaron a la conclusión de que en realidad esa reunión sí podía entenderse como una reunión afecta a la ley del lobby", analizó el senador.

Aunque valoró que se reconozca que se pudo cometer un error en los encuentros, el presidente de RN cuestionó que los ministros de este gobierno "que decían que no había juntarse con nadie, terminaron juntándose igual".

"Desde nuestro punto de vista si hay gremios, si hay ONGs o hay sindicatos que piden reuniones, es correcto que normalmente se les reciba y puedan tener una conversación, y que esa reunión cuando corresponde a gestiones de interés, quede debidamente registrado", puntualizó.

Finalmente, Galilea afirmó que la polémica escaló porque "fue tanto lo que predicaron y fue tanto lo que rasgaron vestiduras en el pasado respecto a esto, que cuando esos ministros se dan cuenta de que tienen que conversar, les empezó a dar vergüenza tener que reconocer que lo que antes criticaban hoy día ellos también deben hacerlo".

"Es parte de la inmadurez que han tenido durantemucho tiempo y que hoy ya se dan cuenta de que no era más que eso, una inmadurez y que el diálogo es necesario", cerró.