Pensiones: Yeomans cree que el apoyo oficialista es la "base mínima" esperable

La presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Gael Yeomans (CS), dijo esperar que la reforma previsional cuente con la "base mínima" que implican los votos del oficialismo, desde donde han surgido reparos a la última actualización de la propuesta.

"Al menos yo siempre tendré la inquietud de qué va a suceder, porque tuvimos una mala experiencia con la reforma tributaria y eso no se puede repetir, sobre todo pensando que estamos en el tercer año del periodo (del Presidente Boric) y por lo mismo, ya no nos queda tiempo para sacar una reforma tan importante como esta", advirtió en El Diario de Cooperativa.

Consultada sobre la coordinación de la Alianza de Gobierno de cara a la votación en la Sala de la Cámara, estimó que "todos los parlamentarios tienen una responsabilidad individual en su voto, independiente de que uno sea parte de un bloque", no obstante, "uno puede tener diferencias en particular, algún elemento que no guste, que se quisiera cambiar y eso es legítimo, pero otra cosa es impedir que tengamos reforma, que sería votar en contra de la idea de legislar".

"Yo esperaría la base mínima de que todos los oficialistas estén por la idea de legislar, o sea, no hay excusas suficientes -y creo que los partidos también tienen un rol relevante en el diálogo con sus parlamentarios- para votar en contra de la idea de legislar, me parecería realmente insólito", recalcó la diputada.

PROTEGER LAS COMPENSACIONES

En cuanto a los reparos de la fórmula de 3 y 3 acogida por el Gobierno para el 6% de cotización adicional, Yeomans admitió que "en principio no me parecía positiva por los compromisos y garantías que tiene el seguro social, y que se podrían ver vulnerados si cada vez vamos reduciéndolo, (pero) eso se ve resuelto, la fórmula no afecta".

Por ende, relevó que "si vamos reduciendo aún más el seguro social, también se van a reducir las compensaciones comprometidas respecto a las expectativas de vida, incluso el garantizar que entre más años uno cotice, va a tener también las UF comprometidas en un inicio".

Al respecto, reconoció que en la centroizquierda, el diputado independiente Carlos Bianchi ha planteado en comisión que "quiere que el Ejecutivo ponga sobre la mesa otra fórmula, en donde se haga un cálculo distinto de las tablas de mortalidad; que se acorten, no que se eliminen".

"Creo que es resorte del Ejecutivo ver si eso altera o no en algún grado la reforma, pero voy a ser bien majadera: me parece que no pueden salir perjudicadas las compensaciones ya garantizadas por la reforma, es decir, acortar más el seguro social va a perjudicar a las mujeres, a quienes han dedicado su vida a las labores de cuidado, y también la valoración de los años cotizados", insistió.

LA "OBSTACULIZADA" AGENDA DE LA MINISTRA ROJAS

Por otro lado, la diputada criticó que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara -de mayoría oficialista- quitara piso a la ministra del ramo, Maisa Rojas, después de que registrara un tercer encuentro por Ley de Lobby en casa del UDI Pablo Zalaquett.

"Creo que es importante que se aclare el tema de las reuniones a las que se asistió: en eso los parlamentarios tienen el legítimo derecho de hacer las preguntas y de cuestionar, sobre todo si no ha quedado claro desde un inicio. Por eso sigo siendo de la idea de que tanto parlamentarios como ministros deben subirlas por Ley de Lobby, porque se generan estas polémicas que no ayudan en nada a avanzar en la agenda", comenzó Yeomans.

Sin embargo, "me parece bien cuestionable que se ha obstaculizado el avance de la agenda legislativa del Ministerio; en eso no hay ningún ámbito en el que pueda concordar, al contrario. Me parece de una irresponsabilidad tremenda que parlamentarios oficialistas obstaculicen la agenda legislativa de Medio Ambiente".

"El cuestionamiento a la ministra está bien, se puede hacer incluso desde las bancadas o desde los partidos a los espacios correspondientes internos que existen", como el Comité Político que se reúne semanalmente, "pero obstaculizar la agenda legislativa, perjudicando el poder tener las labores de fiscalización garantizadas desde la Superintendencia, no tiene ninguna razón de ser".