El exsubsecretario Máximo Pavez (UDI) criticó en El Primer Café las indicaciones ingresadas por el Gobierno a su reforma previsional, y señaló que éste "confunde" el llamado a lograr acuerdos con que la oposición deba "renunciar" a posiciones que estima "esenciales". Reafirmó, en esta línea, que la derecha considera "injusto" que los trabajadores, "de su bolsillo", estén "entregando plata para que las personas que no cotizan reciban mejores pensiones", pues ello no favorece ni la formalidad laboral ni el ahorro individual. Por otro lado, apuntó, "es primera vez que yo veo a un Gobierno que llama a un acuerdo y presenta la indicación" de inmediato, sin consenso: "¿Cómo se negocia un acuerdo prelegislativo con el texto ya presentado?", cuestionó, subrayando que la propuesta "1-2-3" del Ejecutivo "no convence, no va a convencer y la oposición no (la) va a apoyar".

LEER ARTICULO COMPLETO