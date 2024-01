La presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, afirmó en El Primer Café que la reforma previsional "no se puede medir en clave blanco y negro, ni Gobierno y oposición", sino que hay que "poner las necesidades del país en el centro y resolverlas". Por lo anterior, aseguró que los proyectos de ley tienen que ser "discutidos y perfeccionados" y lo que no debiera ocurrir "es que se rechace la posibilidad de seguir discutiendo, tal como se hizo para la reforma tributaria", porque "finalmente aquí no se derrota al gobierno, sino que se le vuelve a pegar a la ciudadanía en la cara con un tema que es sensible". La parlamentaria oficialista remarcó que las pensiones "no pueden quedar dilatadas un año más".

LEER ARTICULO COMPLETO