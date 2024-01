En El Diario de Cooperativa, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, aseguró que se debería dar una discusión en torno a un componente de seguridad en la reforma a las pensiones. "Entendiendo que esto no puede ser administrado por una entidad única y monopólica, pero sí, yo creo que nos merecemos una discusión profunda sobre lo que entendemos por solidaridad", declaró. Asimismo, indicó que "si hoy día queremos resolver el tema de las pensiones yo creo que hay que tener ciertas cosas claras: ¿Qué es lo que ha funcionado? ¿Qué es lo que no está funcionando en el sistema? ¿Cuánto debiéramos aportar o poner en un fondo más solidario? Y que estos recursos sean bien administrados por los mejores, no solo por los más baratos, administradores privados, y que la gestión finalmente tenga proyecciones en el futuro de las pensiones de los trabajadores".

LEER ARTICULO COMPLETO