Ministra Jara acusó a la derecha de "boicotear" tramitación de reforma previsional

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, acusó en Cooperativa un intento de boicot a la reforma previsional por parte de los parlamentarios de derecha, asegurando que faltó "responsabilidad política" en la votación de la iniciativa.

En conversación con Lo que Queda del Día, Jara aseveró que "es una tremenda responsabilidad como país el poder sacar esta reforma previsional. Hay una valoración importante de poder continuar con esta idea de legislar, porque aquí un sector político importante del país apostó a que esto muriera aquí, esa es una realidad".

"Cuando la derecha se niega a la idea de legislar, porque uno podrá tener diferencias en los contenidos, pero negar la idea sola de discutir un tipo de materia, es porque en realidad no quiere que pase nada con eso", añadió.

La ministra planteó que "si no había voluntad política, mejor lo hubieran dicho desde un principio. Si el problema en definitiva no es técnico, sino que es ideológico, político o es querer hacerle una zancadilla a los pensionados, negarles la sal y el agua, mejor lo dicen altiro, pero eso ya no ocurrió".

"Es importante para el país continuar dando este debate aun cuando una fuerza política importante como es la de la derecha trató de boicotear que se pudiera seguir conversando sobre esto. Espero que exista un sentido de responsabilidad que nos inunde a todos nosotros para poder sacarlo adelante en el Senado", sostuvo.

Jara aseveró que "yo creo que en este caso lamentablemente faltó un poco de responsabilidad política (...) el logro es de los pensionados, no del gobierno. Este proyecto dista mucho de ser lo que queríamos en un principio, pero no haber podido avanzar en una fórmula que permita mejorarles la vida habría sido algo muy grave para los pensionados".

"A algunos sectores como la derecha les gusta poner frases que sean como altisonantes, publicitarias. Hoy día durante el debate, las frases que se repetían era que la reforma era mala. Yo me pregunto, ¿qué clase de crítica es esa? Que algo es bueno, que algo es malo, que algo es blanco, que algo es negro (...) me pregunto si realmente puede primar más a veces la venganza política o hacer un punto político negándole el agua y la sal a los pensionados en vez de poder actuar con la responsabilidad que tenemos sobre los hombros", cuestionó.