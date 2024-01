Una tensa sesión vespertina tuvo este miércoles la Comisión de Trabajo, que tenía por objeto seguir revisando y empezar la votación en particular de la reforma de pensiones, a la cual el Gobierno anunció hoy que le ingresará suma urgencia para acelerar su trámite en la Cámara Baja antes del receso legislativo de febrero. Cuando el presidente de la instancia, el diputado socialista Juan Santana, dio inicio a la votación, los diputados de derecha Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de RN, y el UDI Henry Leal, se retiraron de la sala acusando un "show" del Ejecutivo y que no se les dio tiempo para hablar con sus asesores y así fundamentar su voto. "Que legisle el Gobierno solo su proyecto. Esto no es democracia, y el Presidente es el principal responsable de este show", fustigó Leal. También dejaron la sesión los RN Eduardo Durán y Ximena Ossandón.

