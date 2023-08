Presidente Boric confiado con reforma previsional: "No me cabe duda que lograremos un acuerdo"

El Presidente Gabriel Boric insistió este viernes en la necesidad de lograr acuerdos en materia previsional, asegurando que "Chile no nos quiere ver peleando".

En el marco de una actividad en comedores populares de la comuna de Renca, el Mandatario recalcó que "no me cabe duda que vamos a lograr un acuerdo y no solamente con Chile Vamos, sino que también con los partidos de centro, con la alianza de gobierno, con quienes todos vamos a estar contactándonos permanentemente para poder recoger las propuestas y llegar a un acuerdo por Chile".

"Chile no nos quiere seguir ver peleando, Chile nos quiere ver trabajando y llegando a acuerdos para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y ese es el principal mensaje que estas mujeres hoy día me han dado y es el que yo le transmito también a todo el país y en lo que vamos a trabajar", añadió.

El Mandatario recibió este jueves en La Moneda a representantes de los partidos de Chile Vamos, en lo que fue denominada como una tensa reunión, con el fin de avanzar en la búsqueda de acuerdos para las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Día de la Solidaridad: Presidente @GabrielBoric visita comedores populares en Renca. https://t.co/Mc3mrLGH5P — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) August 18, 2023

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, manifestó que, en el marco de los diálogos que se han desarrollado por la reforma de pensiones, el gremio considera que "es el momento de hablar de crecimiento" y de la forma en que se pongan incentivos para ello.

La líder gremial se reunió este viernes con el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, y adelantó que el próximo lunes "vamos a tener reunión con el ministro (de Hacienda, Mario) Marcel, con la CPC y también con la Sofofa; dos reuniones separadas".

"Nosotros no somos colegisladores, nos parece que estén todos los sectores disponibles al diálogo y a la construcción de buena política pública, así que por ese lado estamos muy atentos. Creemos que hoy es el momento de hablar de crecimiento, de cómo ponemos incentivos para que el país vuelva a retomar la ruta de crecimiento que por una década casi ha estado estancado", sostuvo.

Respecto a los mismos diálogos, los ministros de Hacienda y de Trabajo, Mario Marcel y Jeannette Jara, tendrán una parada en Valdivia este viernes, de cara al cierre del ciclo de conversaciones que ocurrirá en Castro este sábado.

En ese contexto, Marcel indicó que "la clave fundamental para responder a las necesidades de la ciudadanía es el diálogo y esta semana, ayer particularmente tuvimos una instancia de diálogo con los partidos de oposición en Santiago y es importante también dialogar con la comunidad en los territorios".

En la gira por el sur de Chile, "hemos ido recogiendo muchas preocupaciones, ideas, propuestas de los encuentros anteriores", señaló, agregando que ambos ministros esperan que el encuentro en Valdivia "sea igualmente provechoso".