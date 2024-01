La diputada Joanna Pérez (Demócratas) aseguró en El Primer Café que su colectividad, siendo de oposición al Gobierno de Gabriel Boric, considera indispensable "destrabar el proyecto asfixiado" de la reforma previsional, y lograr un acuerdo para mejorar las pensiones en Chile.

La ex DC advirtió, sin embargo, que no le extrañaría que se cayeran algunos votos oficialistas, en particular del Partido Comunista, recordando que el año pasado no todos los diputados de izquierda apoyaron la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo.

