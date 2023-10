El diputado Alberto Undurraga, presidente de la DC, consideró en El Primer Café como "un tremendo error" la decisión del Gobierno de postergar la tramitación de la reforma de pensiones para después del plebiscito de diciembre. Afirmó que, "más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con el texto constitucional (propuesto), éste no afecta el proyecto que está en el Congreso" en su intento de sumar solidaridad al sistema. Enfatizó además que "los gobiernos cortos, de cuatro años, no pueden permitirse esperas largas" para proyectos emblemáticos, y que él ve espacio para avanzar en una fórmula "3 y 3" para la distribución del 6% de cotización adicional, aunque, en general, ve "difícil que haya un acuerdo amplio". La expresidenta del PPD Natalia Piergentili opinó, en tanto, que no cree que la propuesta de Constitución "contravenga las 12 bases" que estableció de antemano el Congreso en lo relativo a los proyectos de pensiones.

