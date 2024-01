En El Primer Café, el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) destacó la apertura del oficialismo para sacar adelante la reforma de pensiones, que iniciará esta semana su discusión en el pleno de la Cámara Baja tras ser aprobada en la Comisión de Hacienda, donde afrontó una fuerte resistencia por una parte de la derecha. "En los dos programas de Gobierno en los que he participado en su elaboración -el de Beatriz Sánchez y el del Presidente Boric- no había aumento de la cotización para capitalización individual, ni mucho menos había licitación de la administración del fondo solidario. Eso, por el contrario, estaba fuera de mis principios y yo he decidido renunciar a parte de mis principios porque no sacar reforma alguna que pueda subir pensiones de los cotizantes es una transgresión a mis principios mayor", dijo el frenteamplista.

