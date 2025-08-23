El subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, detalló en Cooperativa los avances en la implementación de la Reforma de Pensiones, destacando que ya están en marcha algunos beneficios concretos para los trabajadores y futuros jubilados.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad confirmó que a partir de este mes comienza a regir la cotización adicional del 1% con cargo del empleador, y aclaró que los trabajadores "no verán alterada su liquidación de remuneraciones", ya que la medida es una obligación "que debe asumir el empleador".

Reyes también detalló que la Pensión Garantizada Universal (PGU) subirá a $250.000 a partir de septiembre, iniciando un proceso de alza que beneficiará en primera instancia a los mayores de 82 años.

