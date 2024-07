Semana clave para la reforma previsional en el Congreso

Tras casi 15 meses entrampada en la Cámara de Diputadas y Diputados, una semana clave vivirá la discusión de la reforma previsional del Gobierno, que propone la creación de un sistema mixto de pensiones y la posibilidad de que el Estado gestione los fondos que ahora están en manos de las AFP. Además, busca subir la cotización del 10% actual a un 16%, con cargo al empleador.

Ese 6% adicional fue el punto más polémico: en el proyecto inicial, el Ejecutivo quería destinar ese porcentaje a un Seguro Social pero, ante las críticas, se propuso una fórmula mixta que pareció generar más apoyo, al repartir un 3% al Seguro Social y otro 3% a la capitalización individual.

Finalmente, y tras una intensa negociación política, el 24 de enero pasado la Cámara Baja aprobó en general la idea de legislar la reforma de pensiones, pero rechazó el denominado "corazón" de la reforma: la fórmula para distribuir el 6% de cotización adicional a cargo del empleador, así como también la creación de un inversor público de pensiones.

A fin de inyectarle rapidez al trámite es que el Gobierno pondrá esta semana discusión inmediata al proyecto de ley en la Comisión de Trabajo del Senado, compuesta por tres diputados de oposición y dos del oficialismo, quienes tendrán la tarea de votar la idea de legislar la iniciativa.

OPTIMISMO EN EL GOBIERNO

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, se mostró optimista frente al debate legislativo y enfatizó que el cambio de la industria de las AFP tiene que ser profundo.

"Es un proyecto que tiene una tramitación a la que todavía le queda camino y, por tanto, no puede seguir esperando para que las contingencias electorales que vamos a vivir a fin de año no se terminen tomando el debate y no podamos resolver este nudo tan central para la vida de los chilenos", dijo la secretaria de Estado.

Jara recalcó que "se requiere más competencia en este sistema y se requiere también libertad de elegir, que los que quieran optar por el Estado lo puedan hacer libremente".

"A las AFP parece que les gusta la competencia pero cuando ellas nomás están compitiendo y, que yo sepa, aquí nadie eligió voluntariamente estar o no en una AFP. Las personas que están en este sistema están obligadas a estarlo", apuntó.

"Veremos lo que pasa en los próximos días, pero nosotros mantenemos nuestra convicción de que aquí hay que hacer cambios profundos en el sistema de pensiones, sobre todo, en particular, a la industria", sentenció la ministra.

"UN FRANKENSTEIN"

Desde la oposición, el diputado Frank Sauerbaum (Renovación Nacional), integrante de la Comisión de Trabajo, aseguró que "sería una tremenda irresponsabilidad votar el proyecto tal cual pasó de la Cámara de Diputados al Senado porque es un Frankenstein previsional que no conversa con el actual sistema ni tampoco se proyecta hacia el futuro".

"Yo llamo al Gobierno a avanzar en lo que sí tenemos acuerdo, que es aumentar la cotización previsional, aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU), además del aumento de la competencia de la industria, que también se aprobó en el proyecto del Presidente Piñera. Por lo tanto, tenemos elementos suficientes para avanzar en base a lo que ya tenemos concordado", agregó.

"PONER LAS NECESIDADES EN EL CENTRO"

En la vereda oficialista, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien afirmó en el programa "Mesa Central" de Canal 13 que no es el momento terminar con las AFP, llamó a "que todos los sectores, independientemente de su color político, finalmente pongan las necesidades de la ciudadanía en el centro".

"Cuando la derecha señala que el Gobierno y que las fuerzas oficialistas no hemos cedido yo solamente recordé que el proyecto en principio contemplaba la derogación del sistema de AFP. Hoy día nos encontramos en un escenario en que la realidad finalmente se impone y lo que estamos haciendo es buscar la fórmula, respetando que los dineros son de propiedad del afiliado, manteniendo el sistema de capitalización individual, pero que aportemos también a un Seguro Social que haga también solidaridad con las personas que hoy día lo necesitan. Esa es nuestra preocupación", señaló la dirigenta.