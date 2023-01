"Avatar 2" se convierte en la cuarta película más taquillera de la historia

La película "Avatar: The way of water" marcó un importante hito al acercarse un poco más a la cima del ranking de las películas más exitosas de todos los tiempos después de alcanzar el quinto puesto algunos días atrás.

Ahora, la secuela de James Cameron logró subir una escala más al amasar los 2.075 millones de dólares en todo el mundo este fin de semana, desplazando a "Star Wars: The Force Awakens", con 2.071 millones, acorde el medio Deadline.

Corresponde además un sobresaliente hito en la carrera de Cameron, ya que tres de las cuatro películas más taquilleras de la historia son de su autoría. La película original de "Avatar" está en el podio y Titanic en el tercero, mientras que por su lado, "The Avengers" ocupa el segundo lugar.