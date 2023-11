Bradley Cooper tardó seis años en aprender a dirigir para la película "Maestro"

El actor estadounidense Bradley Cooper bastante en serio se tomó el papel de su nueva película "Maestro", donde encarna al célebre compositor y director de orquesta Leonard Bernstein.

Y con mayor razón, ya que el intérprete también fue director, productor y co-escritor de la película biográfica, que se centrará en la vida y el matrimonio de Bernstein con su esposa Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

Específicamente, Cooper destacó una escena insigne del largometraje, en el que durante seis minutos aparece dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Londres, ambientada en 1976 en la catedral de Ely.

Pero no correspondió solo a una actuación, pues Cooper confesó que tardó seis años para el momento cúlmine, en el que realmente debió conducir a un grupo de músicos en la vida real.

"Estaba aterrorizado"

En medio de una proyección especial en Nueva York celebrada en el Hotel Whitby, Bradley Cooper, quien también transformó su aspecto, utilizando prótesis para parecerse al "Maestro", detalló cómo fue el proceso de trabajo interno.

Tan solo seis minutos de interpretación le valieron numerosas sesiones de ensayo. "Esa escena me preocupaba mucho porque la hicimos en directo", señaló Cooper. "Era la Orquesta Sinfónica de Londres. Me grabaron en directo, tenía que dirigirlos. Y me pasé seis años aprendiendo a dirigir seis minutos y 21 segundos de música".

Durante la instancia de conversación, ocurrida posterior a la proyección de la cinta, Cooper dio crédito a sus "maravillosos profesores" por ayudarle a recrear el trabajo de Bernstein.

"En realidad se trataba de marcar exactamente lo que quería cinematográficamente y luego invitarles a habitar ese espacio y confiar en que habían hecho todo el trabajo", añadió el actor.

Cooper no negó sus reales sentimientos. "Porque creo que sabía, estaba aterrorizado, absolutamente aterrorizado de que si no había hecho el trabajo no podría disfrutar en esas escenas. Y todo el mundo lo disfrutó", cerró.

¿Cuándo se estrena "Maestro"?

Aunque "Maestro" fue estrenada en septiembre pasado en Venecia 2023, también tiene fijado su estreno en cines y en plataformas digitales.

El filme arribará a un número limitado de salas el 22 de noviembre. En tanto se podrá ver en Netflix desde el próximo 20 de diciembre.