Bryan Cranston se retirará temporalmente de la actuación en 2026

Tras 40 años de carrera, Bryan Cranston reveló que ya está planeando un retiro temporal de la actuación para mudarse a Francia junto a su esposa.

"Quiero cambiar el paradigma una vez más", declaró el protagonista de "Breaking Bad" en una entrevista con British GQ, anunciando que llevará a cabo su plan en 2026 al terminar sus compromisos ya pactados.

De acuerdo al actor, su esposa Robin Dearden, con quien lleva 24 años de relación, ha tenido que "girar y ajustar su vida en función de la mía".

"Ella se ha beneficiado enormemente de ello, pero estamos desiguales y quiero nivelar eso. Ella se lo merece", declaró el intérprete.

El actor dijo además que, antes de trasladarse junto a Dearden a un pequeño pueblo francés, cerrará la productora "Moonshot Entertainment" y venderá su parte de "Dos Hombres", la marca de mezcal artesanal que fundó junto a Aaron Paul.

"Quiero tener esa experiencia (...) No va a ser como 'Oh, leeré y veré que haré'. No, es una pausa. Una parada", explicó el recordado Hal Wilkerson de "Malcolm in The Middle".

Cranston, que tendrá 70 años en 2026, adelantó que el retiro durará seis meses como mínimo y que en ese período estará completamente desconectado.