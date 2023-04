Christopher Nolan: "Nos guste o no, Oppenheimer es la persona más importante que jamás haya existido"

"Oppenheimer", la esperada película de Christopher Nolan sobre el "padre" de la bomba atómica, brilló este miércoles en el evento del estudio Universal en CinemaCon, el encuentro empresarial más importante de la gran pantalla y que se está celebrando esta semana en Las Vegas (EE.UU.).

Antes de su estreno el 21 de julio de 2023, el filme protagonizado por Cillian Murphy mostró hoy nuevas imágenes con un clip que, por el momento, no se ha hecho público en Internet.

"Estoy aquí con una historia en la historia de J. Robert Oppenheimer", dijo Nolan sobre el escenario al inaugurar la presentación de Universal en CinemaCon.

"No conozco una historia más dramática con mayores riesgos, giros y vueltas y dilemas éticos... Las mejores mentes del país estaban en una carrera desesperada contra los nazis para aprovechar el poder del átomo en la Segunda Guerra Mundial. Imagínese esas mismas mentes dándose cuenta de la posibilidad de que puedan incendiar el mundo entero, pero siguieron adelante y presionaron el botón. Quería estar allí y ver cómo sería eso", afirmó el inglés, según consigna el medio Deadline.

El cineasta agregó que quería "realmente tratar de llevar a la audiencia a la mente y la experiencia de una persona que se sentó en el centro absoluto de todos los movimientos más importantes de la historia durante su vida".

"Nos guste o no", declaró Nolan, "J. Robert Oppenheimer es la persona más importante que jamás haya existido. Hizo el mundo en el que vivimos, para bien o para mal. Su historia hay que verla para creerla. Este es un cuento cinematográfico; esta es una experiencia de este individuo extraordinario. La historia plantea las preguntas más inquietantes, es a la vez un sueño y una pesadilla. No hay respuestas fáciles sino las paradojas más fascinantes".

El argumento de "Oppenheimer" se basará en la novela "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", ganadora del Pulitzer en 2005 y escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Será la segunda vez que el cineasta ambienta un filme en la Segunda Guerra Mundial tras la aplaudida y exitosa "Dunkirk" (2017).

Nolan es uno de los directores más prestigiosos e influyentes del siglo XXI, gracias a películas como "Inception" (2010), "Interstellar" (2014) y la alabada trilogía de Batman compuesta por "Batman Begins" (2005), "The Dark Knight" (2008) y "The Dark Knight Rises" (2012).

Su película más reciente, "Tenet", se estrenó a mediados de 2020 pese a que la situación por el coronavirus era muy complicada y los cines de todo el mundo se encontraban cerrados o con un aforo muy limitado.

La película, un complejo thriller de espionaje que se cruzaba con juegos temporales, recaudó 364 millones de dólares, una cifra escasa para una superproducción de este calibre y que supuso la ruptura de Nolan con Warner Bros.

El británico llevaba años trabajando con Warner Bros, pero fue muy crítico cuando el estudio decidió estrenar sus películas a la vez en las salas y en HBO Max, como medida de emergencia por el Covid-19.

La medida llevó a la ruptura entre el estudio y Nolan, quien a partir de ahora estrenará sus cintas bajo el sello de Universal.