Jaime Vadell por "El Conde" de Larraín: "No es una imitación a Pinochet"

"Yo no quiero vivir 250 años más porque me trataron de ladrón", dice con voz profunda Jaime Vadell en el trailer de "El Conde", la premiada película de Pablo Larraín donde interpreta a una particular versión del dictador Augusto Pinochet.

Pinochet no murió el 2006. Es un vampiro de más de 200 años que en aquel entonces fingió su muerte para retirarse a una hacienda ubicada en territorio austral. Cansado de los tratos que recibió en este mundo, decide hacer todo lo posible por morir mientras su familia desata una batalla por su herencia.

"Pero no es una imitación", se apura en señalar Jaime Vadell en conversación con Cooperativa, un medio del que "tengo muy bonitos, una muy buena compañía en esos momentos duros de la existencia, con la voz de Sergio Campos, Manola Robles y tantos más".

Con esa amena y espontánea conversación, el experimentado actor chileno ya está listo para hablar con este reportero sobre su "draculesca" representación de Pinochet en "El Conde", cinta que llegará este 15 de septiembre a Netflix y que ya está en cines.

El cuento de la maldad

"Este no es Pinochet, porque a él lo hacen otros. Esto se parece más a Drácula", detalla Vadell sobre las inspiraciones para el personaje. Si tuviese que elegir un referente el actor nombra rápidamente a su colega húngaro Béla Lugosi, que interpretó al Conde Drácula en el cine y el teatro en las décadas de los 20 y los 30.

"Andaba permanentemente de frac, con la cara blanca. Era notable ese tipo. Además uno lo vio de niño, y de niño todo es fantástico", recuerda sobre el actor húngaro, y aclara que "yo hago a el Conde, no hago a Pinochet, ni hablo como él, ni le imito sus cosas. Ese es otro cuento".

"Es más bien el cuento de la maldad, de cómo sobrevive y de cómo vuelve a tomar el vuelo. De cómo se deja estar y parece que se va a morir, pero retoma nuevamente la fuerza y renace. Entonces hay que trabajar a este tipo de personaje, porque sino uno empieza a imitar y esto no es una imitación", puntualiza.

¿Es una película política?

A través de un tono satírico, Pablo Larraín cuenta en "El Conde" una historia de terror que tiene como contexto a la figura dictador. Con una mezcla de fantasía y humor, la película no evade los asesinatos en dictadura o las cuentas bancarias secretas que rondan en torno a su figura.

"Yo creo que la mitad de Chile es seguidora de Pinochet, así, a lo tontito. Pero no hay que tomar en cuenta eso porque la película no está destinada a eso. La película está destinada a ser una lectura de la realidad del país, desde un punto de vista más bien sociológico, y no puntualmente de la política ni de la dictadura", complementa Jaime Vadell.

"Es una expresión del mal, más que la expresión puntual del dictador Pinochet", recalca el actor.